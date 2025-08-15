"Я не розумію": актор Сергій Кисіль пояснив, чому перестав говорити російською

Український актор Сергій Кисіль, відомий глядачам за фільмами "БожеВільні", "Я — Надія", "Агенти справедливості", "Шлях", який до повномасштабного вторгнення спілкувався і знімався переважно російською мовою, перейшов на українську та вирішив перевести на неї всю сім'ю.

Тепер усім, хто звертається до нього російською, він робить зауваження, зізнався актор в інтерв'ю OBOZ.UA Кисіль зізнався, що пригнічений тим, що не всі поспішають переходити на українську мову, незважаючи на все те, що за цей час зробила РФ у нашій країні.

"Я критично до цього ставлюся, бо розумію: країна-агресор захищатиме російську мову до останнього російськомовного. І коли чую фразу "мова тут ні до чого" — закипаю. Не розумію, як після нічних атак, після того, як нас знищують, люди можуть виходити з дітьми з укриття і спокійно говорити російською? Я живу у величезному комплексі — 17 під'їздів, і 90% жителів тут спілкуються російською. Як так? Чому ви, батьки, не хочете нічого змінювати?", — задається він питанням.

Актор погоджується з тим, що всі, хто ріс у СРСР, дивилися радянські фільми і слухали музику переважно російською мовою.

Сергій Кисіль назвав улюблених українських акторів

"Парадокс: я сам із Хмельницького, нещодавно переглядав оцифровану касету зі свого дитинства, мої батьки, сусіди, друзі батьків — усі розмовляють російською. Це сидить у нас дуже глибоко. Але це ж не означає, що назавжди", — продовжує Сергій.

За його словами, він різко перейшов на українську мову, коли на Київ полетіла перша ракета, почав перевчати дружину і дітей.

"Навіть моя теща з Донбасу — і та заговорила українською. Сама — свідомо", — підкреслив Кисіль.

Ставлення до мови країни-агресора за останні кілька років у нього змінилося кардинально:

"Для мене російська мова — як бур'ян на городі. Просто треба брати мотику і викорчовувати. Знову проросте — виривати. Це постійний процес, але зробити це можна".

Говорячи про те, що робить зауваження людям, які в Україні звертаються до нього російською, актор пояснює:

"Останнім часом, коли хтось звертається до мене російською, я відповідаю: "Вибачте, я вас не розумію". І бачу, як людині одразу стає ніяково, бо кажу це трохи по-акторськи суворо. Але я живу в Україні. У будь-якій європейській країні ти не знайдеш роботу, якщо не володієш місцевою мовою — німецькою, польською, англійською. У мене є знайомі, які за кордоном сидять без роботи і по вісім годин на день вчать мову, щоб отримати право працювати. То чому у своїй країні я маю чути чужу мені російську мову на кожному кроці?".

