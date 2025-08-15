"Я не понимаю": актер Сергей Кисель объяснил, почему перестал говорить на русском

Украинский актер Сергей Кисель, известный зрителям по фильмам "БожеВільні", "Я – Надія", "Агенты справедливости", „Шлях“, который до полномасштабного вторжения общался и снимался преимущественно на русском языке, перешел на украинский и решил перевести на него всю семью.

Теперь всем, кто обращается к нему на русском, он делает замечание, признался актер в интервью OBOZ.UA Кисель признался, что удручен тем, что не все спешат переходить на украинский язык несмотря на все то, что за это время сделала РФ в нашей стране.

"Я критически к этому отношусь, потому что понимаю: страна-агрессор будет защищать русский язык до последнего русскоязычного. И когда слышу фразу "язык здесь ни при чем" — закипаю. Не понимаю, как после ночных атак, после того, как нас уничтожают, люди могут выходить с детьми из укрытия и спокойно говорить на русском? Я живу в огромном комплексе — 17 подъездов, и 90% жителей здесь общаются на русском. Как так? Почему вы, родители, не хотите ничего менять?", — задается он вопросом.

Актер соглашается с тем, что все, кто рос в СССР, смотрели советские фильмы и слушали музыку преимущественно на русском языке.

"Парадокс: я сам из Хмельницкого, недавно пересматривал оцифрованную кассету из своего детства, мои родители, соседи, друзья родителей — все говорят на русском. Это сидит в нас очень глубоко. Но это же не значит, что навсегда", — продолжает Сергей.

По его словам, он резко перешел на украинский язык, когда на Киев полетела первая ракета, начал переучивать жену и детей.

"Даже моя теща из Донбасса – и та заговорила на украинском. Сама – сознательно", — подчеркнул Кисель.

Отношение к языку страны-агрессора за последние несколько лет у него изменилось кардинально:

"Для меня русский язык – как сорняк на огороде. Просто надо брать мотыгу и выкорчевывать. Снова прорастет — вырывать. Это постоянный процесс, но сделать это можно".

Говоря о том, что делает замечания людям, которые в Украине обращаются к нему на русском, актер объясняет:

"В последнее время, когда кто-то обращается ко мне на русском, я отвечаю: "Извините, я вас не понимаю". И вижу, как человеку сразу становится неловко, потому что говорю это немного по-актерски строго. Но я живу в Украине. В любой европейской стране ты не найдешь работу, если не владеешь местным языком – немецким, польским, английским. У меня есть знакомые, которые за границей сидят без работы и по восемь часов в день учат язык, чтобы получить право работать. Так почему в своей стране я должен слышать чуждый мне русский язык на каждом шагу?".

