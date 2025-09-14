У Шарліз Терон викрали авто, а Бреда Пітта пограбували: що відбувається в Лос-Анджелесі

Автомобіль зірки "Божевільного Макса" викрали просто з її будинку. А до цього свого майна позбулися Бред Пітт і Трейсі Елліс Росс, дочка співачки Даяни Росс.

Related video

Автомобіль Шарліз Терон викрали з її будинку в Лос-Анджелесі, і відомо тільки те, що злодій проник на територію її особняка просто через відкриті ворота. Тож володарка "Оскара" стала черговою жертвою сплеску злочинності в місті, пише Daily Mail.

Підозрюваний приступив до викрадення BMW, і йому полегшив завдання той факт, що брелок із ключами перебував усередині автомобіля. Поліція Лос-Анджелеса змогла вистежити автомобіль актриси під час пошуків підозрюваного, причетного до крадіжки. Всього за тиждень до крадіжки в її будинку в Лос-Анджелесі Терон насолоджувалася рідкісною прогулянкою зі своєю старшою дитиною, 12-річним Джексоном, під час поїздки до Діснейленду.

Голлівудська кінозірка стала останньою знаменитістю, яка постраждала від зростання злочинності в Лос-Анджелесі. Нещодавніми жертвами також стали Трейсі Елліс Росс і Бред Пітт .

У доньки співачки Даяни Росс невідомі вкрали коштовності та сумки на суму понад 100 000 доларів. Трейсі Елліс Росс не було вдома в цей момент.

За даними поліції, троє людей проникли в будівлю через скляні двері.

Минулого місяця також був зламаний будинок Лайонела Річі. На відміну від кількох нещодавніх гучних пограбувань, які сталися, коли зірок першої величини не було вдома, Річі, як повідомляється, перебував у себе вдома, коли в будинок проник грабіжник.

Лайонел Річі теж ледь не став жертвою грабіжників Фото: Getty Images

На щастя, будинок Річі був обладнаний охоронною сигналізацією, яка відлякала грабіжника, який, як повідомляють, втік, перш ніж встиг вкрасти щось із цінностей.

Повідомляється, що поліція, яка приїхала на виклик, заарештувала чоловіка на ім'я Майкл Джон Бонд за підозрою в крадіжці зі зломом.

Однак, як повідомляється, офіційні звинувачення підозрюваному поки що не висунуто.

А будинок Бреда Пітта в районі Лос-Феліс у Лос-Анджелесі пограбували наприкінці липня. Якраз коли актор перебував на просуванні гоночної драми "Формула-1" в Японії.

Будинок Бреда Пітта пограбували Фото: Getty Images

Нещодавно поліція оголосила, що заарештувала трьох підозрюваних, і вважається, що вони встигли вдертися ще в кілька будинків селебріті.

Згодом повідомлялося, що Пітт склав список будинків, у які було здійснено злом.

У липні Тедді Мелленкамп став жертвою спроби злому. Колишня зірка серіалу "Справжні домогосподарки Беверлі-Гіллз" розповіла, що охоронна сигналізація відлякала злодіїв.

А ще раніше, у лютому 2025 року Ніколь Кідман та її чоловік Кіт Урбан приєдналися до довгого списку знаменитостей, які стали жертвами грабіжників.

Особняк пари в Беверлі-Гіллз, який вони придбали за 4,7 мільйона доларів у 2008 році, був зламаний, коли вони були за містом. Повідомляється, що зловмисник розбив вікно, щоб проникнути всередину, але в той момент на території перебував співробітник пари, якому вдалося успішно відлякати грабіжника.

Нагадаємо, цього тижня під час атаки російських дронів на Польщу, у прем'єр-міністра Дональда Туска вкрали машину, незважаючи на цілодобову охорону.

У підсумку викрадача затримали в аеропорту, коли він намагався втекти до Болгарії.