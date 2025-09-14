У Шарлиз Терон угнали авто, а Бреда Питта ограбили: что происходит в Лос-Анджелесе

Автомобиль звезды "Безумного Макса" угнали прямо из ее дома. А до этого своего имущества лишились Бред Питт и Трейси Эллис Росс, дочь певицы Дайаны Росс.

Автомобиль Шарлиз Терон был угнан из ее дома в Лос-Анджелесе и известно только то, что вор проник на территорию ее особняка прямо через открытые ворота. Так что обладательница "Оскара" стала очередной жертвой всплеска преступности в городе, пишет Daily Mail.

Подозреваемый приступил к угону BMW, и ему облегчил задачу тот факт, что брелок с ключами находился внутри автомобиля. Полиция Лос-Анджелеса смогла выследить автомобиль актрисы в ходе поисков подозреваемого, причастного к краже. Всего за неделю до кражи в ее доме в Лос-Анджелесе Терон наслаждалась редкой прогулкой со своим старшим ребенком, 12-летним Джексоном, во время поездки в Диснейленд .

Голливудская кинозвезда стала последней знаменитостью, пострадавшей от роста преступности в Лос-Анджелесе. Недавними жертвами также стали Трейси Эллис Росс и Брэд Питт .

У дочери певицы Дайаны Росс неизвестные украли драгоценности и сумки на сумму более 100 000 долларов. Трейси Эллис Росс не было дома в этот момент.

По данным полиции, три человека проникли в здание через стеклянную дверь.

В прошлом месяце также был взломан дом Лайонела Ричи. В отличие от нескольких недавних громких ограблений, которые произошли, когда звезд первой величины не было дома, Ричи, как сообщается, находился у себя дома, когда в дом проник грабитель.

Лайонел Ричи тоже едва не стал жертвой грабителей Фото: Getty Images

К счастью, дом Ричи был оборудован охранной сигнализацией, которая отпугнула грабителя, который, как сообщается, скрылся прежде, чем успел украсть что-либо из ценностей.

Сообщается, что полиция, приехавшая на вызов, арестовала мужчину по имени Майкл Джон Бонд по подозрению в краже со взломом.

Однако как сообщается, официальные обвинения подозреваемому пока не предъявлены.

А дом Брэда Питта в районе Лос-Фелис в Лос-Анджелесе ограбили в конце июля. Как раз когда актер находился на продвижении гоночной драмы "Формула-1" в Японии.

Дом Брэда Питта ограбили Фото: Getty Images

Недавно полиция объявила, что арестовала троих подозреваемых, и считается, что они успели вломиться еще в несколько домов селебрити.

Впоследствии сообщалось, что Питт составил список домов, в которые был совершен взлом.

В июле Тедди Мелленкамп стал жертвой попытки взлома. Бывшая звезда сериала "Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз" рассказала, что охранная сигнализация отпугнула воров.

А еще раньше, в феврале 2025 года Николь Кидман и ее муж Кит Урбан присоединились к длинному списку знаменитостей, которые стали жертвами грабителей.

Особняк пары в Беверли-Хиллз, который они приобрели за 4,7 миллиона долларов в 2008 году, был взломан, когда они были за городом. Сообщается, что злоумышленник разбил окно, чтобы проникнуть внутрь, но в тот момент на территории находился сотрудник пары, которому удалось успешно отпугнуть грабителя.

В итоге угонщика задержали в аэропорту, когда он пытался сбежать в Болгарию.