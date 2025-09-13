Пытался сбежать в Болгарию: угонщика авто польского премьера Туска задержали в аэропорту (видео)

В аэропорту польского Гданьска был арестован мужчина, подозреваемый в краже автомобиля Lexus, принадлежащего премьер-министру Дональду Туску.

Мужчину, которого подозревают в краже автомобиля у чиновника, арестовали в 6 утра в аэропорту Гданьска, непосредственно перед его вылетом в Болгарию, информирует полиция.

41-летний гражданин Польши, житель Сопота, был задержан по подозрению в краже автомобиля Lexus, принадлежащего премьер-министру. Отмечается, что мужчина был удивлен оперативностью правоохранителей и сопротивления не оказывал.

В полиции также сообщили, что кульминацией масштабных действий правоохранителей, а именно очень хорошей разведке и интенсивной оперативной работе, стал арест подозреваемого.

Как выяснило издание RMF FM, задержанный ранее привлекался к ответственности за мошенничество и преступления против здоровья и жизни.

Офицеры полиции обыскали квартиру задержанного и изъяли там доказательства, которые могут быть полезным для дальнейшего производства.

Напомним, семейный Lexus Туска угнали прямо с парковки его дома в Сопоте вечером 10 сентября, когда все внимание было приковано к атаке российских БПЛА. Угнанное транспортное средство нашли на одной из стоянок в Гданьске уже через несколько часов после получения информации об угоне.

