Намагався втекти до Болгарії: викрадача авто польського прем'єра Туска затримали в аеропорту (відео)

В аеропорту польського Гданська був заарештований чоловік, підозрюваний у крадіжці автомобіля Lexus, що належить прем'єр-міністру Дональду Туску.

Чоловіка, якого підозрюють у крадіжці автомобіля у високопосадовця, заарештували о 6-й ранку в аеропорту Гданська, безпосередньо перед його вильотом до Болгарії, інформує поліція.

41-річного громадянина Польщі, мешканця Сопота, було затримано за підозрою у крадіжці автомобіля Lexus, що належить прем'єр-міністру. Зазначається, що чоловік був здивований оперативністю правоохоронців та опору не чинив.

У поліції також повідомили, що кульмінацією масштабних дій правоохоронців, а саме дуже хорошій розвідці та інтенсивній оперативній роботі, став арешт підозрюваного.

Як з'ясувало видання RMF FM, затриманий раніше притягувався до відповідальності за шахрайство та злочини проти здоров'я та життя.

Офіцери поліції обшукали квартиру затриманого та вилучили там докази, які можуть бути корисним для подальшого провадження.

Нагадаємо, сімейний Lexus Туска викрали просто з парковки його будинку в Сопоті ввечері 10 вересня, коли вся увага була прикута до атаки російських БПЛА. Вкрадений транспортний засіб знайшли на одній зі стоянок у Гданську вже через кілька годин після отримання інформації про викрадення.

