Зірка "НеАнгелів": де зараз популярна співачка Вікторія Смеюха
Вікторія Смеюха, відома публіці як колишня учасниця гурту "НеАнгели", довгий час залишалася в центрі уваги журналістів і шанувальників. Сьогодні ж співачка практично зникла з екранів і сторінок ЗМІ, намагаючись уникати спілкування з пресою і фанатами.
Ще 2021 року гурт "НеАнгели" припинив своє існування за рішенням продюсера. Для Вікторії це стало справжнім потрясінням, адже вона не збиралася будувати сольну кар'єру. Період розпаду колективу виявився для співачки важким і емоційно непростим. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".
Справжнє ім'я артистки — Катерина, а псевдонім Вікторія Смеюха придумав для неї продюсер Юрій Нікітін. Родом співачка з Харкова, і після закінчення школи вона переїхала до Києва, щоб продовжити навчання в університеті культури і мистецтв.
Кар'єра Вікторії розвивалася стрімко: вона завоювала популярність завдяки участі в "НеАнгелах", але останніми роками вирішила зосередитися на особистому житті та власній сольній діяльності.
Варто зазначити, що стосунки між Вікторією і Славою були непростими. Дівчата часто конфліктували, а за деякими даними, Камінська дозволяла собі різкі слова на адресу Сміюхи і навіть одного разу кинула в неї склянку з водою. Проте сама Вікторія визнавала, що в їхній спільній роботі було чимало і позитивних моментів.
Після закриття проєкту "НеАнгели" учасниці почали будувати сольні кар'єри. Вікторія Смеюха прийняла сценічний псевдонім VIKTORIA, випустила кілька музичних треків і ділилася планами щодо створення власного продюсерського центру.
Після початку повномасштабної війни в Україні Вікторія опублікувала кілька повідомлень на цю тему, а після 14 жовтня 2022 року повністю перестала вести соціальні мережі. У березні того ж року російський удар зруйнував квартиру її батьків у Харкові. Співачка показала наслідки трагедії та у своєму дописі відповіла на критику з боку колег, які закидали їй мовчання.
У джерелі також зазначено, що виконавиця, ймовірно, перебралася жити в Італію.
