Звезда "НеАнгелов": где сейчас популярная певица Виктория Смеюха

Виктория Смеюха, известная публике как бывшая участница группы "НеАнгелы", долгое время оставалась в центре внимания журналистов и поклонников. Сегодня же певица практически исчезла с экранов и страниц СМИ, стараясь избегать общения с прессой и фанатами.

Еще в 2021 году группа "НеАнгелы" прекратила свое существование по решению продюсера. Для Виктории это стало настоящим потрясением, ведь она не собиралась строить сольную карьеру. Период распада коллектива оказался для певицы тяжелым и эмоционально непростым. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

Настоящее имя артистки — Екатерина, а псевдоним Виктория Смеюха придумал для нее продюсер Юрий Никитин. Родом певица из Харькова, и после окончания школы она переехала в Киев, чтобы продолжить обучение в университете культуры и искусств.

Карьера Виктории развивалась стремительно: она завоевала популярность благодаря участию в "НеАнгелах", но в последние годы решила сосредоточиться на личной жизни и собственной сольной деятельности.

Стоит отметить, что отношения между Викторией и Славой были непростыми. Девушки часто конфликтовали, а по некоторым данным, Каминская позволяла себе резкие слова в адрес Смеюхи и даже однажды бросила в нее стакан с водой. Тем не менее, сама Виктория признавала, что в их совместной работе было немало и позитивных моментов.

После закрытия проекта "НеАнгелы" участницы начали строить сольные карьеры. Виктория Смеюха приняла сценический псевдоним VIKTORIA, выпустила несколько музыкальных треков и делилась планами по созданию собственного продюсерского центра.

После начала полномасштабной войны в Украине Виктория опубликовала несколько сообщений на эту тему, а после 14 октября 2022 года полностью перестала вести социальные сети. В марте того же года российский удар разрушил квартиру ее родителей в Харькове. Певица показала последствия трагедии и в своей заметке ответила на критику со стороны коллег, которые упрекали ее в молчании.

В источнике также указывается, что исполнительница, вероятно, перебралась жить в Италию.

