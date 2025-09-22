Райські острови мільярдерів у Карибському морі стали пеклом для туристів: що сталося

Три острови на Карибах, які славляться своїми розкішними пляжами, тепер вважають небезпечними через хвилю злочинності та тероризму. А також через банд із Гаїті.

А компанія Royal Caribbean оголосила, що її кораблі більше не відвідуватимуть її приватний пляж на Гаїті щонайменше до квітня 2026 року, пише Daily Mail.

Раніше багато кораблів, що вирушали з різних портів Флориди, зупинялися в Лабаді, де Royal Caribbean має у своєму розпорядженні курорт площею 260 акрів на північному узбережжі Гаїті. Цей район відомий своїми білосніжними пляжами, кораловими рифами і вкритими джунглями пагорбами.

Пляж Лабаді закритий для туристів Фото: tripadvisor

Але круїзна компанія заявила, що в регіоні погіршується політична нестабільність, тож подорожі туди скасовуються. Це рішення Royal Caribbean послідувало за рекомендаціями Державного департаменту США рівня 4: "Не подорожувати на Гаїті", які були перевидані в липні 2025 року.

У бюлетені мандрівників попереджають про "викрадення людей, злочинність, терористичну діяльність, громадянські заворушення та обмежене медичне обслуговування".

"Злочини із застосуванням вогнепальної зброї широко поширені на Гаїті. До них належать грабежі, викрадення автомобілів, сексуальне насильство та викрадення людей з метою отримання викупу. Не вирушайте на Гаїті за жодних обставин", — ідеться в заяві.

На початку серпня щонайменше вісім осіб, включно з трирічним хлопчиком та ірландським місіонером, викрали з дитячого будинку, розташованого в районі Верхнього Порт-о-Пренса, який уже кілька місяців зазнає нападів озброєних банд.

Також до списку найнебезпечніших островів Карибського басейну потрапили острови Теркс і Кайкос, а також Тринідад і Тобаго, які ще нещодавно були популярними серед багатих туристів зі США та Європи, як-от сім'я Бекхемів, Кім Кардаш'ян і Дрейк.

Гаїті та інші острови в Карибському морі стали небезпечними для туристів

Федеральне управління цивільної авіації США заборонило американським авіалайнерам здійснювати польоти на Гаїті протягом 30 днів після того, як у листопаді минулого року банди обстріляли три літаки в районі міжнародного аеропорту Туассан-Лувертюр у Порт-о-Пренсі.

На островах, розташованих на північ від Гаїті, минулого року було зареєстровано 48 убивств, зокрема одне вбивство американського туриста.

У Британській заморській території проживає лише 47 000 осіб, що робить її країною з найвищим рівнем убивств на душу населення в Карибському регіоні.

"Основними факторами насильства в країні є складні мережі, які займаються контрабандою вогнепальної зброї та наркотиків на острови, проте контрабанда людей також, вочевидь, відіграє значну роль у зростанні злочинності", — йдеться у звіті InSight Crime.

Гаїті роками залишається найнебезпечнішим островом у Карибському морі

Прем'єр-міністр Вашингтон Майсік, який очолює країну, поклав провину за зростання злочинності на гаїтянських мігрантів.

Гаїті знаходиться всього за 90 миль на південь, і все більше людей тікають звідти від бандитизму. У липні поліція острова перехопила 15-метровий човен, що перевозив 194 нелегальних мігранти.

Нагадаємо, на початку 2025 року, коли вибухнув черговий космічний корабель Ілона Маска, його уламки викинуло на білі пляжі островів Теркс і Кайкос.

А торік на Гаїті сталася масова різанина через смерть дитини одного з лідерів місцевої банди. Він у всьому звинуватив "чаклунів".