Райские острова миллиардеров в Карибском море стали адом для туристов: что случилось

Три острова на Карибах, которые славятся своими роскошными пляжами, теперь считают небезопасными из-за волны преступности и терроризма. А также из-за банд с Гаити.

А компания Royal Caribbean объявила, что ее корабли больше не будут посещать ее частный пляж на Гаити как минимум до апреля 2026 года, пишет Daily Mail.

Раньше многие корабли, отправлявшиеся из различных портов Флориды, останавливались в Лабади, где Royal Caribbean располагает курортом площадью 260 акров на северном побережье Гаити. Этот район известен своими белоснежными пляжами, коралловыми рифами и покрытыми джунглями холмами.

Но круизная компания заявила, что в регионе ухудшается политическая нестабильность, так что путешествия туда отменяются. Это решение Royal Caribbean последовало за рекомендациями Государственного департамента США уровня 4: "Не путешествовать на Гаити", которые были переизданы в июле 2025 года.

В бюллетене путешественников предупреждают о "похищениях людей, преступности, террористической деятельности, гражданских беспорядках и ограниченном медицинском обслуживании".

"Преступления с применением огнестрельного оружия широко распространены на Гаити. К ним относятся грабежи, угоны автомобилей, сексуальное насилие и похищения людей с целью получения выкупа. Не отправляйтесь на Гаити ни при каких обстоятельствах", — говорится в заявлении.

В начале августа по меньшей мере восемь человек, включая трехлетнего мальчика и ирландского миссионера, были похищены из детского дома, расположенного в районе Верхнего Порт-о-Пренса, который уже несколько месяцев подвергается нападениям вооруженных банд.

Также в список самых опасных островов Карибского бассейна попали острова Теркс и Кайкос, а также Тринидад и Тобаго, которые еще недавно были популярны среди богатых туристов из США и Европы, таких как семья Бекхэм, Ким Кардашьян и Дрейк.

Федеральное управление гражданской авиации США запретило американским авиалайнерам совершать полеты на Гаити в течение 30 дней после того, как в ноябре прошлого года банды обстреляли три самолета в районе международного аэропорта Туассан-Лувертюр в Порт-о-Пренсе.

На островах, расположенных к северу от Гаити, в прошлом году было зарегистрировано 48 убийств, в том числе одно убийство американского туриста.

В Британской заморской территории проживает всего 47 000 человек, что делает ее страной с самым высоким уровнем убийств на душу населения в Карибском регионе.

"Основными факторами насилия в стране являются сложные сети, занимающиеся контрабандой огнестрельного оружия и наркотиков на острова, однако контрабанда людей также, по всей видимости, играет значительную роль в росте преступности", — говорится в отчете InSight Crime.

Премьер-министр Вашингтон Майсик, возглавляющий страну, возложил вину за рост преступности на гаитянских мигрантов.

Гаити находится всего в 90 милях к югу, и все больше людей бегут оттуда от бандитизма. В июле полиция острова перехватила 15-метровую лодку, перевозившую 194 нелегальных мигранта.

Напомним, в начале 2025 года, когда взорвался очередной космический корабль Илона Маска, его обломки выбросило на белые пляжи островов Теркс и Кайкос.

А в прошлом году на Гаити произошла массовая резня из-за смерти ребенка одного из лидеров местной банды. Он во всем обвинил "колдунов".