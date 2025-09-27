Зірка "Гаррі Поттера" розповіла, чи була закохана в колегу по фільму (фото)

Емма Вотсон відкрила деталі своїх стосунків з колегою по "Гаррі Поттеру" Томом Фелтоном, які довгі роки розбурхували уяву фанатів.

Related video

Актриса, яка зіграла Герміону Грейнджер, розповіла, що в юності була "закохана" у виконавця ролі Драко Малфоя, але наголосила, що їхній зв'язок завжди був глибшим за простий роман. Про це пише Lad Bible.

У передмові до мемуарів Фелтона "По той бік чарівної палички: Магія і хаос дорослішання чарівника" Вотсон написала:

"Уже понад двадцять років ми кохаємо одне одного по-особливому. Це одна з найчистіших форм кохання, які я можу собі уявити. Ми споріднені душі, і я знаю, що так буде завжди".

Вотсон раніше пояснювала свою заяву про "самопартнерство", що стала вірусною 2019 року Фото: Instagram

Вона зізналася, що публіка нерідко підозрювала роман між ними.

"Скільки разів мені говорили: "Ви точно цілувалися!" — але те, що в нас є, набагато важливіше", — зазначила актриса.

Фелтон у книзі також зізнався, що завжди мав таємне кохання до Емми, хоча, можливо, не в тому сенсі, в якому людям хотілося б почути. Іскра між нами була, але в різний час.

Незважаючи на багаторічні чутки, актори так і не стали парою. Фанатам залишається лише фантазувати й писати фанфіки про Герміону і Драко. Кінокомпанія Legendary придбала права на екранізацію майбутнього дебютного роману автора під псевдонімом SenLinYu "Alchemised". Спочатку історія була написана у вигляді фанфіка. Угода оцінюється в понад 3 млн доларів. За словами інсайдерів, ця сума може стати рекордом для екранізації.

Актори в юності на зйомках "Гаррі Поттера" Фото: Instagram

Вотсон раніше пояснювала свою заяву про "самопартнерство", що стала вірусною 2019 року.

"Перед 30-річчям я відчула тиск — заміж, дитина, дім. Слів для цього стану не було, і я придумала своє", — заявила вона.

Сьогодні акторка каже, що мріє зустріти людину, з якою зможе вчитися і рости.

"Я хочу бути з тим, хто відчує важливість того, заради чого я тут", — додала британка.

Раніше Фокус, що Джоан Роулінг сказала, за що і перед ким мають вибачитися Емма Вотсон і Деніел Редкліфф.

Нагадаємо, Еванна Лінч, а також Джеймс і Олівер Фелпс, які зіграли близнюків Візлі у фільмах про Гаррі Поттера, повернулися на екрани в кулінарному шоу "Гаррі Поттер: Чарівники випічки".