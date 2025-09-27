Звезда "Гарри Поттера" рассказала, была ли влюблена в коллегу по фильму (фото)

Эмма Уотсон открыла детали своих отношений с коллегой по "Гарри Поттеру" Томом Фелтоном, которые долгие годы будоражили воображение фанатов.

Актриса, сыгравшая Гермиону Грейнджер, рассказала, что в юности была "влюблена" в исполнителя роли Драко Малфоя, но подчеркнула, что их связь всегда была глубже простого романа. Об этом пишет Lad Bible.

В предисловии к мемуарам Фелтона "По ту сторону волшебной палочки: Магия и хаос взросления волшебника" Уотсон написала:

"Уже больше двадцати лет мы любим друг друга по-особенному. Это одна из самых чистых форм любви, которые я могу себе представить. Мы родственные души, и я знаю, что так будет всегда".

Уотсон ранее объясняла свое заявление о "самопартнерстве", ставшее вирусным в 2019 году Фото: Instagram

Она призналась, что публика нередко подозревала роман между ними.

"Сколько раз мне говорили: "Вы точно целовались!" — но то, что у нас есть, гораздо важнее", — отметила актриса.

Фелтон в книге также признался, что всегда питал тайную любовь к Эмме, хотя, возможно, не в том смысле, в каком людям хотелось бы услышать. Искра между нами была, но в разное время.

Несмотря на многолетние слухи, актеры так и не стали парой. Фанатам остается лишь фантазировать и писать фанфики о Гермионе и Драко. Кинокомпания Legendary приобрела права на экранизацию будущего дебютного романа автора под псевдонимом SenLinYu "Alchemised". Изначально история была написана в виде фанфика. Сделка оценивается в более 3 млн долларов. По словам инсайдеров, эта сумма может стать рекордом для экранизации.

Актеры в юности на съемках "Гарри Поттера" Фото: Instagram

Уотсон ранее объясняла свое заявление о "самопартнерстве", ставшее вирусным в 2019 году.

"Перед 30-летием я почувствовала давление — замуж, ребенок, дом. Слов для этого состояния не было, и я придумала свое", — заявила она.

Сегодня актриса говорит, что мечтает встретить человека, с которым сможет учиться и расти.

"Я хочу быть с тем, кто почувствует важность того, ради чего я здесь", — добавила британка.

