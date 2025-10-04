"Переїжджаю назад": Оксана Баюл продає улюблений будинок у США (фото, відео)

Перша олімпійська чемпіонка незалежної України Оксана Баюл виставила на продаж свій дім у місті Шрівпорт, штат Луїзіана.

За словами фігуристки, причиною такого рішення стала відсутність роботи. Вона мріяла відкрити школу фігурного катання.

"Спасибі Шрівпорт! Будинок продається, переїжджаю назад у Лас-Вегас... Я люблю вас усіх. Мені шкода, що в нас не вийшло", — написала фігуристка на Facebook.

Будинок у новоорлеанському стилі коштує майже $2 млн Фото: Instagram / Оксана Баюл

Пізніше вона опублікувала коротку відеоекскурсію помешканням, а на вихідних, 4 і 5 жовтня, продає свої речі на гаражному розпродажі. Судячи з фото, там можна купити меблі, техніку, вінтажну швейну машинку та одяг.

Згідно з інформацією на ресурсі k945.com, будинок у новоорлеанському стилі звели в 1920-их роках. Він розташований на великій кутовій ділянці площею 1,33 акра.

Дім має гарний парадний вхід, сім камінів, обгороджену під'їзну дорогу, шість гаражів навколо будинку і фонтан на відкритому повітрі.

Його площа — майже 560 квадратних метрів. У ньому п'ять 5 великих спалень і 4,5 ванних кімнати. Вартість будинку — $1 195 000.

Переїзд став вимушеним рішенням для олімпійської чемпіонки.

"Я не можу заробляти на життя в Шрівпорті. На жаль, не можу. Я люблю всіх людей тут. Я приїхала сюди не просто так, а з якоїсь причини. Я приїхала сюди, щоб щось створити, але це не збулося. Мені потрібно йти туди, де лід", — написала вона.

Оксана Баюл та її колишній чоловік, бізнесмен Карло Фаріна почали процес розірвання шлюбу цього літа. У пари є 10-річна донька Софія, яка вже повернулася в Лас-Вегас.

Оксана Баюл розлучилася з чоловіком після 15 років шлюбу Фото: Instagram / Оксана Баюл

"Я заробила всі гроші світу, втратила всі гроші світу... Я була заміжня, тепер я розлучена. Але якщо ви впадете на лід, чи можете ви уявити, скільки разів мені довелося падати і вставати?" — зізналася 47-річна легенда спорту.

Фігуристка зізнається, що її "серце розбите" через ситуацію, що склалася:

"У мене тут так багато друзів. Я зустріла тут багато чудових і красивих людей".

В одному з відео на Facebook Баюл подякувала друзям і шанувальникам за підтримку.

У віці 16 років Баюл, уродженка Дніпра, завоювала золоту медаль у жіночому одиночному розряді на Олімпійських іграх 1994 року в Ліллехаммері, Норвегія, обійшовши американку Ненсі Керріган і китаянку Чень Лу.

Після перемоги на Олімпіаді вона переїхала в Сімсбері, штат Коннектикут, і тренувалася в Міжнародному ковзанярському центрі Коннектикуту.

Оксана поневірялася різними містами США, поки не влаштувалася в Пенсільванії, де зустріла свого чоловіка Карло Фаріну. У 2022 році пара переїхала в Луїзіану, купивши нерухомість за $600 000.

У Лас-Вегасі Баюл працюватиме в організації Vegas Golden Knights, взаємодіючи з персоналом програм з фігурного катання, розвиваючи і зміцнюючи спільноту фігуристів.

"Іноді мені подобається ризикувати. Особисто я нічому не вчуся на успіху. Усьому вчуся в складніших ситуаціях. Мені пощастило, і я вдячна за все. Я буду дуже сумувати за Шривпортом. Дякую", — сказала чемпіонка.

Нагадаємо, олімпійська чемпіонкаОксана Баюл відмовилася від українського громадянства, але її олімпійська медаль залишилася в Україні.

Раніше також повідомлялося, то Федеральний суд Центрального округу Каліфорнії (США) відмовився стягнути з України понад $50 млн на користь Оксани Баюл.