"Переезжаю обратно": Оксана Баюл продает любимый дом в США (фото, видео)

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл выставила на продажу свой особняк в городе Шривпорт, штат Луизиана.

По словам фигуристки, причиной такого решения стало отсутствие работы. Она мечтала открыть школу фигурного катания.

"Спасибо Шривпорт! Дом продается, переезжаю обратно в Лас-Вегас… Я люблю вас всех. Мне жаль, что у нас не получилось", – написала фигуристка на Facebook.

Дом в новоорлеанском стиле стоит почти $2 млн Фото: Instagram / Оксана Баюл

Позже она опубликовала короткую видеоэкскурсию по дому, а на выходных, 4 и 5 октября, продает свои вещи на гаражной распродаже. Судя по фото, там можно купить мебель, технику, винтажную швейную машинку и одежду.

Согласно информации на ресурсе k945.com, дом в новоорлеанском стиле был построен в 1920-ых годах. Он расположен на большом угловом участке площадью 1,33 акра.

Особняк имеет красивый парадный вход, семь каминов, огороженную подъездную дорогу, шесть гаражей вокруг дома и фонтан на открытом воздухе.

Его площадь – почти 560 квадратных метров. В нем пять 5 больших спален и 4,5 ванных комнаты. Стоимость дома – $1 195 000.

Переезд стал вынужденным решением для олимпийской чемпионки.

"Я не могу зарабатывать на жизнь в Шривпорте. К сожалению, не могу. Я люблю всех людей здесь. Я приехала сюда не просто так, а по какой-то причине. Я приехала сюда, чтобы что-то создать, но это не сбылось. Мне нужно идти туда, где лед", – написала она.

Оксана Баюл и ее бывший муж, бизнесмен Карло Фарина начали бракоразводный процесс этим летом. У пары есть 10-летняя дочь София, которая уже вернулась в Лас-Вегас.

Оксана Баюл развелась с мужем после 15 лет брака Фото: Instagram / Оксана Баюл

"Я заработала все деньги мира, потеряла все деньги мира… Я была замужем, теперь я разведена. Но если вы упадете на лед, можете ли вы представить, сколько раз мне пришлось падать и вставать?" – призналась 47-летняя легенда спорта.

Фигуристка признается, что ее "сердце разбито" из-за сложившейся ситуации:

"У меня здесь так много друзей. Я встретила здесь много замечательных и красивых людей".

В одном из видео на Facebook Баюл поблагодарила друзей и поклонников за поддержку.

В возрасте 16 лет Баюл, уроженка Днепра, завоевала золотую медаль в женском одиночном разряде на Олимпийских играх 1994 года в Лиллехаммере, Норвегия, обойдя американку Нэнси Керриган и китаянку Чэнь Лу.

После победы на Олимпиаде она переехала в Симсбери, штат Коннектикут, и тренировалась в Международном конькобежном центре Коннектикута.

Оксана скиталась по разным городам США, пока не обосновалась в Пенсильвании, где встретила своего мужа Карло Фарину. В 2022 году пара переехала в Луизиану, купив недвижимость за $600 000.

В Лас-Вегасе Баюл будет работать в организации Vegas Golden Knights, взаимодействуя с персоналом программ по фигурному катанию, развивая и укрепляя сообщество фигуристов.

"Иногда мне нравится рисковать. Лично я ничему не учусь на успехе. Всему учусь в более сложных ситуациях. Мне повезло, и я благодарна за все. Я буду очень скучать по Шривпорту. Спасибо", – сказала чемпионка.

Напомним, олимпийская чемпионка Оксана Баюл отказалась от украинского гражданства, но ее олимпийская медаль осталась в Украине.

Ранее также сообщалось, то Федеральный суд Центрального округа Калифорнии (США) отказался взыскать с Украины более $50 млн в пользу Оксаны Баюл.