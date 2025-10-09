"Були в істериці": принц Вільям розповів, як турист залишив безглуздий відгук про королівський палац

43-річний принц Уельський приєднався до зірки Юджина Леві в його шоу "Неохочий мандрівник" і розповів про те, як це, коли більшість будинків твоєї сім'ї одночасно стають популярними туристичними визначними пам'ятками.

Related video

Принц Вільям провів для 78-річного канадського коміка ексклюзивну екскурсію Віндзорським замком, який так любила його покійна бабуся, королева Єлизавета II, і розповів, як королівська сім'я відреагувала на спантеличений коментар одного туриста, пише Daily Mail.

Принц Вільям провів Леві екскурсію Віндзором

Туристам розповідають, що Віндзор залишається найбільшим у світі житловим замком, заснованим Вільгельмом Завойовником ще в XI столітті.

Але один із туристів видав несподіваний коментар.

"Екскурсоводи чують кумедні історії. Одного разу ми почули, як — не буду називати національність туриста, — вони оглядають замок і кажуть: "Ух ти, це місце неймовірне, але навіщо було будувати замок так близько до аеропорту Хітроу?" — розповів принц Вільям і додав, що це запитання "стало свого роду цитатою номер один серед туристів, які прогулюються Віндзорським замком".

Аеропорт Хітроу розташований усього за 17 кілометрів від Віндзорського замку — приблизно за 16 хвилин їзди на машині. Його побудували 1930 року, але він став великим аеропортом тільки 1966 року.

Аеропорт Гітроу і справді побудований дуже близько до Віндзора Фото: Getty Images

Тим часом Віндзорський замок існує з 1070 року, він був резиденцією 40 монархів і місцем проведення безлічі королівських весіль. Крім того, щорічно його відвідують близько 1,4 мільйона іноземних туристів.

Весілля принца Гаррі та Меган Маркл 2018 року, одруження принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка також 2018 року, а також весілля герцога і герцогині Единбурзьких 1999 року — всі вони відбулися в каплиці Святого Георгія.

Юджин Леві також запитав Вільяма про зв'язок його бабусі з Віндзорським замком.

"Для мене Віндзор — це вона. Їй тут дуже подобалося, вона проводила тут більшу частину часу. Сьогодні, показуючи вам околиці, я намагаюся зробити все саме так, як вона б вам хотіла все показати", — розповів Вільям.

Також у програмі Юджина Леві принц Вільям проїхався на електросамокаті. І розповів, що часто використовує його на території Віндзорського замку.

"Це дуже приємно і досить весело", — розповів Вільям.

Нагадаємо, раніше принц Вільям розгнівався, коли дізнався, що його брат, принц Гаррі, побував у Києві. Принцу Уельському такі візити заборонені.

А нещодавно Віндзорський замок відвідав президент США Дональд Трамп із дружиною.