"Были в истерике": принц Уильям рассказал, как турист оставил нелепый отзыв о королевском дворце

43-летний принц Уэльский присоединился к звезде Юджину Леви в его шоу "Неохотный путешественник" и рассказал о том, каково это, когда большинство домов твоей семьи одновременно становятся популярными туристическими достопримечательностями.

Принц Уильям провел для 78-летнего канадского комика эксклюзивную экскурсию по Виндзорскому замку, который так любила его покойная бабушка, королева Елизавета II, и рассказал, как королевская семья отреагировала на озадачивающий комментарий одного туриста, пишет Daily Mail.

Принц Уильям провел Леви экскурсию по Виндзору

Туристам рассказывают, что Виндзор остается крупнейшим в мире жилым замком, основанным Вильгельмом Завоевателем еще в XI веке.

Но один из туристов выдал неожиданный комментарий.

"Экскурсоводы слышат забавные истории. Однажды мы услышали, как — не буду называть национальность туриста, — они осматривают замок и говорят: "Ух ты, это место невероятное, но зачем было строить замок так близко к аэропорту Хитроу?" – рассказал принц Уильям и добавил, что этот вопрос "стал своего рода цитатой номер один среди туристов, прогуливающихся по Виндзорскому замку".

Аэропорт Хитроу находится всего в 17 километрах от Виндзорского замка — примерно в 16 минутах езды на машине. Он был построен в 1930 году, но стал крупным аэропортом только в 1966 году.

Аэропорт Хитроу и правда построен очень близко к Виндзору Фото: Getty Images

Между тем, Виндзорский замок существует с 1070 года, он был резиденцией 40 монархов и местом проведения множества королевских свадеб. Кроме того, ежегодно его посещают около 1,4 миллиона иностранных туристов.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл в 2018 году, бракосочетание принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка также в 2018 году, а также свадьба герцога и герцогини Эдинбургских в 1999 году — все они состоялись в часовне Святого Георгия.

​​Юджин Леви также спросил Уильяма о связи его бабушки с Виндзорским замком.

"Для меня Виндзор — это она. Ей здесь очень нравилось, она проводила здесь большую часть времени. Сегодня, показывая вам окрестности, я стараюсь сделать все именно так, как она бы вам хотела все показать", - рассказал Уильям.

Также в программе Юджина Леви принц Уильям прокатился на электросамокате. И рассказал, что часто использует его на территории Виндзорского замка.

"Это очень приятно и довольно весело", — рассказал Уильям.

