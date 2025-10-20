"Я за військовий переворот": Скрипка розповів, чому ветерани ЗСУ мають піти в політику

Український музикант і лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка вважає, що в ситуації, що склалася, до влади в Україні навряд чи прийдуть сильні політики, і озвучив своє бачення щодо майбутнього країни.

Проблема громадянської спільноти в тому, що вони вибирають популістів, заявив музикант в інтерв'ю "Апострофу".

"Ну от, як дівчата. Не всі, але здебільшого в переважній більшості вони вибирають покидьків, які їм на вуха навішують, а вони потім із цим покидьком живуть. Так люди влаштовані. Або нормальні чоловіки вибирають якусь ліву фіфу з надутими губами..." — проводить паралелі артист.

Він зазначає, що люди не дивляться в суть речей і не можуть знати, що людина здатна нормально зробити, а що не можна нормально зробити.

"Тому дуже слабо віриться, що сильні політики можуть прийти до влади в цій ситуації. Ну або буде якийсь військовий переворот, я не знаю, і поставлять класного військового. Ось я за військовий переворот. Щоб поставити нормального військового або навіть допустити до політики тільки військових. Все! Ось хто пройшов бойові дії", — заявив він.

Як приклад Скрипка назвав командувача Силами безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді та волонтера Сергія Стерненка, яких "знають мільйони".

"І то їх треба перевіряти. Ми ж не знаємо: є образ медійний, і треба перевірити. От таких людей тільки й допускати в політику: у Верховну Раду тощо. Хто воював. Ну і то, хто буде перевіряти: хто за бабки зайде, хто не за бабки?.." — міркує співак.

