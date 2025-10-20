"Я за военный переворот": Скрипка рассказал, почему ветераны ВСУ должны пойти в политику

Украинский музыкант и лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка считает, что в сложившейся ситуации к власти в Украине вряд ли придут сильные политики, и озвучил свое видение насчет будущего страны.

Проблема гражданского сообщества в том, что они выбирают популистов, заявил музыкант в интервью "Апострофу".

"Ну вот, как девушки. Не все, но в основном в подавляющем большинстве они выбирают подонков, которые им на уши навешивают, а они потом с этим подонком живут. Так люди устроены. Или нормальные мужчины выбирают какую-то левую фифу с надутыми губами…" — проводит параллели артист.

Он отмечает, что люди не смотрят в суть вещей и не могут знать, что человек способен нормально сделать, а что нельзя нормально сделать.

"Поэтому очень слабо верится, что сильные политики могут прийти к власти в данной ситуации. Ну или будет какой-то военный переворот, я не знаю, и поставят классного военного. Вот я за военный переворот. Чтобы поставить нормального военного или даже допустить к политике только военных. Все! Вот кто прошел боевые действия", — заявил он.

В качестве примера Скрипка назвал командующего Силами беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди и волонтера Сергея Стерненко, которых "знают миллионы".

"И то их надо проверять. Мы же не знаем: есть образ медийный, и надо проверить. Вот таких людей только и допускать в политику: в Верховную Раду и тому подобное. Кто воевал. Ну и то, кто будет проверять: кто за бабки зайдет, кто не за бабки?.." — рассуждает певец.

Несколько дней назад Скрипка попал в центр внимания после публикации фото с бывшей российской певицей Наргиз Закировой, деланном в Нью-Йорке. Это изображение вызвало обсуждение, ставя вопрос о целесообразности публичных контактов украинских артистов с бывшими российскими звездами.

