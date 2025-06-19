61-летний Олег Скрипка не поверил своим глазам, увидев счет за коммуналку

Украинский музыкант Олег Скрипка раскрыл детали своих расходов на коммунальные услуги. По словам артиста, суммы кардинально отличаются в зависимости от месяца.

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В ходе интервью журналистка Алина Шаманская спросила, сколько Скрипка тратит ежемесячно на коммуналку. "Я офигел. Один месяц 20 тысяч, а потом 150 тысяч может быть", — ответил артист в эфире программы "55 за 5".

Музыкант объяснил высокие счета тем, что вынужден оплачивать коммунальные услуги сразу для двух домов.

"У меня два дома, они спарены. Просто астрономия", — добавил Скрипка.

Распределение обязанностей в семье

Артист также рассказал о распределении обязанностей в семье. На вопрос журналистки, должен ли мужчина обеспечивать семью, музыкант ответил утвердительно. Он признался, что полностью отвечает за финансовое обеспечение семьи, тогда как жена занимается бытом, детьми и созданием домашней атмосферы.

"Равноправие — это коммунизм. Эти элементы коммунизма надо из головы выбрасывать... У нас, когда мужчина приходит домой, ему не дают высказаться. Это две трети украинских семей. Давайте уважать права женщин и права мужчин", — прокомментировал музыкант.

Напомним, в интервью Фокусу Олег Скрипка рассказал об отказе от государственной награды, операции на Курщине и воспоминаниях о России.

Кроме того, мы писали, что:

Скрипка заговорил о маме, которая поддерживает отношения с родными в России.

И ответил, пойдут ли его сыновья воевать на фронт.

Олег Скрипка — украинский музыкант, певец, композитор и лидер группы "Вопли Видоплясова". Активно поддерживает Украину, особенно с начала полномасштабного вторжения — организовывает благотворительные концерты по Европе и Канаде, собирая средства для ВСУ.