61-річний Олег Скрипка не повірив своїм очам, побачивши рахунок за комуналку
Український музикант Олег Скрипка розкрив деталі своїх витрат на комунальні послуги. За словами артиста, суми кардинально відрізняються залежно від місяця.
У ході інтерв’ю журналістка Аліна Шаманська запитала, скільки Скрипка витрачає щомісяця на комуналку. "Я офігів. Один місяць 20 тисяч, а потім 150 тисяч може бути", — відповів артист в ефірі програми "55 за 5".
Музикант пояснив високі рахунки тим, що змушений оплачувати комунальні послуги відразу для двох будинків.
"У мене два будинки, вони спарені. Просто астрономія", — додав Скрипка.
Розподіл обов'язків у родині
Артист також розповів про розподіл обов'язків у родині. На запитання журналістки, чи повинен чоловік забезпечувати сім'ю, музикант відповів ствердно. Він зізнався, що повністю відповідає за фінансове забезпечення родини, тоді як дружина займається побутом, дітьми та створенням домашньої атмосфери.
"Рівноправʼя — це комунізм. Ці елементи комунізму треба з голови викидати… У нас, коли чоловік приходить додому, він не має права слова. Це дві третини українських родин. Поважаймо права жінок і права чоловіків", — прокоментував музикант.
Нагадаємо, в інтерв'ю Фокусу Олег Скрипка розповів про відмову від державної нагороди, операцію на Курщині та спогади про Росію.
Крім того, ми писали, що:
- Скрипка заговорив про маму, яка підтримує стосунки з рідними в Росії.
- І відповів, чи підуть його сини воювати на фронт.
Олег Скрипка — український музикант, співак, композитор і лідер гурту "Воплі Відоплясова". Активно підтримує Україну, особливо від початку повномасштабного вторгнення — організовує благодійні концерти по Європі та Канаді, збираючи кошти для ЗСУ.