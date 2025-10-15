Олег Скрипка засветился в объятиях российской певицы

Украинский певец попал в центр внимания после публикации фото с бывшей российской певицей Наргиз Закировой. Это изображение вызвало обсуждение, ставя вопрос о целесообразности публичных контактов украинских артистов с бывшими российскими звездами.

Фотография Олега Скрипки с Наргиз Закировой вызвала неоднозначные реакции в сети. Кадр опубликовала Наргиз на своей странице в Facebook.

Олег Скрипка и Наргиз Закирова Фото: Facebook

На фотографии Олег Скрипка нежно обнимает Наргиз. В заметке указано, что кадр сделан в Нью-Йорке, что в США.

Под фотографией можно увидеть различные комментарии. Кто-то выразил свое возмущение: "Рагуль лицемерный, как и большинство селюков", "А, вот где самый ярый патриот! В Нью-Йорке!", а кто-то восторжен: "Любимая певица, которая поет сердцем и живет по совести. Спасибо за твою позицию и любовь к правде", "Спасибо тебе родненькая, что не продала совесть".

Кто такая Наргиз Закирова

Наргиз, уроженка Ташкента, получила известность в России, выиграв премию "Золотой граммофон" трижды подряд в 2015-2017 годах.

С апреля 2017 года певица находится в чистилище базы Миротворец. Внесена за сознательное нарушение государственной границы Украины, незаконную гастрольную деятельность в оккупированном Россией Крыму (на День России в 2015 году в Ялте, гастроли 31 июля — 1 августа 2016 года, 3 января 2018 года — в Керчи и в конце июля 2018 года в Ялте).

Однако после начала полномасштабного вторжения России в Украину она изменила свою гражданскую позицию. В ноябре 2023 года во время разговора с российскими пранкерами Вованом и Лексусом певица призналась, что финансово поддерживает Вооруженные Силы Украины и готова сжечь свой российский паспорт.

В августе 2024 года Наргиз была лишена права въезда в Россию на 50 лет за поддержку Украины и публичную демонстрацию татуировок с символами, связанными с украинским национализмом. Она также исполнила украинскую народную песню "Ой у лузі червона калина" в центре Майами, обернув себя украинским флагом.

