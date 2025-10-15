Олег Скрипка засвітився в обіймах російської співачки (фото)

Український співак потрапив у центр уваги після публікації фото з колишньою російською співачкою Наргіз Закіровою. Це зображення викликало обговорення, ставлячи питання про доцільність публічних контактів українських артистів з колишніми російськими зірками.

Світлина Олега Скрипки з Наргіз Закіровою спричинила неоднозначні реакції в мережі. Кадр опублікувала Наргіз на своїй сторінці у Facebook.

Олег Скрипка і Наргіз Закірова Фото: Facebook

На фотографії Олег Скрипка ніжно обіймає Наргіз. У дописі зазначено, що кадр зроблений в Нью-Йорку, що в США.

Під світлиною можна побачити різні коментарі. Хтось висловив своє обурення: "Рагуль лицемірний, як і більшість селюків", "А, от де самий ярий патріот! У Нью-Йорку!", а хтось захоплений: "Улюблена співачка, яка співає серцем і живе по совісті. Дякую за твою позицію і любов до правди", "Дякую тобі рідненька, що не продала совість".

Хто така Наргіз Закірова

Наргіз, уродженка Ташкента, здобула популярність у Росії, вигравши премію "Золотий грамофон" тричі поспіль у 2015–2017 роках.

З квітня 2017 року співачка знаходиться в чистилищі бази Миротворець. Внесена за свідоме порушення державного кордону України, незаконну гастрольну діяльність в окупованому Росією Криму (на День Росії у 2015 році в Ялті, гастролі 31 липня — 1 серпня 2016 року, 3 січня 2018 року — у Керчі та наприкінці липня 2018 року в Ялті).

Однак після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона змінила свою громадянську позицію. У листопаді 2023 року під час розмови з російськими пранкерами Вованом та Лексусом співачка зізналася, що фінансово підтримує Збройні Сили України та готова спалити свій російський паспорт.

У серпні 2024 року Наргіз була позбавлена права в'їзду до Росії на 50 років за підтримку України та публічне демонстрування татуювань із символами, пов'язаними з українським націоналізмом. Вона також виконала українську народну пісню "Ой у лузі червона калина" у центрі Майамі, обгорнувши себе українським прапором.

