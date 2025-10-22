Відомого українського режисера відправили в СІЗО на два місяці: про кого йдеться

До 17 грудня 2025 року перебуватиме під вартою режисер Андрій Білоус, колишній директор Молодого театру і викладач університету ім. Карпенка-Карого, якого звинувачують у сексуальному насильстві.

Таке рішення виніс Печерський районний суд Києва в середу, 22 жовтня, задовольнивши прохання прокурора у справі, повідомляє "Суспільне".

Натомість, захист Білоуса просив про інший запобіжний захід, який не передбачав тримання під вартою.

Андрій Білоус відмовився коментувати рішення судді

Із зали суду режисера вивели під конвоєм. Він ніяк не коментував рішення судді.

Напередодні йому оголосили про підозру в сексуальному насильстві щодо студенток.

"Це перша в історії України історія про харасмент, яка дійшла до реального розслідування і повідомлення про підозру", — розповіла журналістам прокурорка у справі Марія Вдовиченко, подякувавши постраждалим, які знайшли в собі сміливість заговорити.

За її словами, розслідування почалося ще в лютому 2025 року. Пізніше справу забрали в Офіс генпрокурора.

За даними слідчих, у період із 2018 до 2023 року в службових приміщеннях театру він вчиняв насильницькі дії щодо п'яти дівчат. Двоє з жертв на момент злочинів були неповнолітніми.

Вдовиченко зазначила, що за час слідства опитали близько 1000 осіб, провели низку експертиз.

Наразі у справі проходять п'ять постраждалих, проте не виключено, що їхня кількість може зрости.

Перші публічні звинувачення на адресу Білоуса з'явилися ще в січні.

Резонанс призвів до того, що він звільнився з Молодого театру, яким керував 12 років. Усі звинувачення проти себе він заперечує і запевняє, що ніколи нікому не завдавав ні фізичної, ні моральної шкоди.

Режисер також підкреслює, що на користь його слів свідчить той факт, що оскільки жоден із колишніх колег або знайомих раніше не висловлював до нього жодних претензій.

У коментарі журналістам Білоус говорив, що радий отримати підозру, оскільки тепер він може повноцінно захищати себе. За його словами, те, що відбувається, — "замовна кампанія" для його дискредитації.

У разі, якщо провину режисера буде доведено, йому загрожує позбавлення волі строком від 5 до 10 років.

Хто такий Андрій Білоус

Андрій Федорович Білоус — 49-річний завідувач кафедри акторського мистецтва та режисури університету ім. Карпенка-Карого, є заслуженим діячем мистецтв, який викладає 10 дисциплін — від майстерності актора та режисера драматичного театру до практики різних видів. На порталі університету перерахували десять нагород, здобутих Білоусом — від "Київської пекторалі" 2003 року до "Ордена "За заслуги" ІІІ ступеня" 2020-го. Окрім викладання, він очолював Київський національний академічний Молодий театр, будучи директором і художнім керівником.

Після розголосу керівництво Карпенка-Карого відсторонило режисера від викладання, а актори Молодого театру почали вимагати усунути його з посади художнього керівника.

