Известного украинского режиссера отправили в СИЗО на два месяца: о ком речь

До 17 декабря будет находиться под стражей режиссер Андрей Билоус, бывший директор Молодого театра и преподаватель университета им. Карпенко-Карого, которого обвиняют в сексуальном насилии.

Такое решение вынес Печерский районный суд Киева в среду, 22 октября, удовлетворив просьбу прокурора по делу, сообщает "Суспільне".

В свою очередь, защита Билоуса просила о другой мере пресечения, которая не предусматривала содержания под стражей.

Андрей Билоус отказался комментировать решение судьи

Из зала суда режиссера вывели под конвоем. Он никак не комментировал решение судьи.

Накануне ему объявили о подозрении в сексуальном насилии в отношении студенток.

"Это первая в истории Украины история о харассменте, которая дошла до реального расследования и сообщения о подозрении", – рассказала журналистам прокурор по делу Мария Вдовиченко, поблагодарив пострадавших, которые нашли в себе смелость заговорить.

По ее словам, расследование началось еще в феврале 2025 года. Позже дело забрали в Офис генпрокурора.

По данным следователей, в период с 2018 по 2023 годы в служебных помещениях театра он совершал насильственные действия в отношении пяти девушек. Двое из жертв на момент преступлений были несовершеннолетними.

Вдовиченко отметила, что за время следствия опросили около 1000 человек, провели ряд экспертиз.

Сейчас по делу проходят пять пострадавших, однако не исключено, что их количество может возрасти.

Первые публичные обвинения в адрес Билоуса появились еще в январе.

Резонанс привел к тому, что он уволился из Молодого театра, которым руководил 12 лет. Все обвинения против себя он отрицает и уверяет, что никогда никому не причинял ни физического, ни морального вреда.

Режиссер также подчеркивает, что в пользу его слов говорит тот факт, что поскольку ни один из бывших коллег или знакомых ранее не высказывал к нему никаких претензий.

В комментарии журналистам Билоус говорил, что рад получить подозрение, поскольку теперь он может полноценно защищать себя. По его словам, происходящее – "заказная кампания" для его дискредитации.

В случае, если вина режиссера будет доказана, ему грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет.

Кто такой Андрей Билоус

Андрей Федорович Билоус — 49-летний заведующий кафедрой актерского искусства и режиссуры университета им. Карпенко-Карого, является заслуженным деятелем искусств, который преподает 10 дисциплин — от мастерства актера и режиссера драматического театра до практики различных видов. На портале университета перечислили десять наград, полученные Белоусом — от "Киевской пекторали" в 2003 году до "Ордена "За заслуги" III степени" в 2020. Кроме преподавания, он возглавлял Киевский национальный академический Молодой театр, будучи директором и художественным руководителем.

После огласки руководство Карпенко-Карого отстранило режиссера от преподавания, а актеры Молодого театра начали требовать отстранить его от должности художественного руководителя.

