"Rest in peace, бро": вокаліст Green Grey уперше вийшов на зв'язок після смерті "Дизеля" (відео)

Український музикант Дмитро Муравицький, відомий під сценічним ім'ям "Мурик", звернувся до прихильників після смерті свого колеги по гурту Green Grey Андрія Diezel Яценка. Артист переконаний, що попри трагічну втрату, колектив має продовжити творчу діяльність.

Один із засновників гурту Green Grey Дмитро Муравицький уперше вийшов на зв'язок після смерті свого колеги. За словами музиканта, він досі не може оговтатися від втрати.

"Уже четвертий ранок поспіль я прокидаюся і не можу прийняти цю реальність, але немає більше з нами Андрія Diezel Яценка. Учора ми проводили його в останній шлях. Але життя повинне продовжуватись. І справа повинна продовжуватись", — звернувся він у відеоролику.

Муравицький офіційно заявив, що 30 жовтня концерт пам'яті Андрія Яценка все ж відбудеться. Йдеться про захід під назвою "Під Дощем", який заплановано в київському клубі Caribbean Club на 19:00. При цьому в інстаграмі івент-агентства Master Show два дні тому повідомлялося, що запланований тур гурту Green Grey нібито скасували, оскільки "рідні та близькі Андрія прийняли рішення залишити один концерт — концерт пам'яті".

Однак "Мурик" уточнив, що гастрольний тур гурту не скасовано, а перенесено, а інформацію про скасування туру нібито неправильно сформулювали. Він був просто перенесений через життєві обставини, уточнив артист.

"Тому rest in peace, бро. І show must go on!" — завершив Муравицький.

Нагадаємо, український рок-музикант, лідер і засновник гурту Green Grey Андрій Яценко помер на 55 році життя, про що стало відомо 20 жовтня. Буквально за кілька днів перед цим гурт анонсував тур Україною — музиканти наприкінці жовтня планували виступити в Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Полтаві та Миколаєві.

Фокус з'ясовував обставини гітариста — стало відомо, що офіційна причина смерті — серцева недостатність, спричинена ішемічною хворобою серця.