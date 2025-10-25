"Rest in peace, бро": вокалист Green Grey впервые вышел на связь после смерти "Дизеля" (видео)

Украинский музыкант Дмитрий Муравицкий, известный под сценическим именем "Мурик", обратился к поклонникам после смерти своего коллеги по группе Green Grey Андрея Diezel Яценко. Артист убежден, что несмотря на трагическую утрату, коллектив должен продолжить творческую деятельность.

Один из основателей группы Green Grey Дмитрий Муравицкий впервые вышел на связь после смерти своего коллеги. По словам музыканта, он до сих пор не может прийти в себя от утраты.

"Уже четвертое утро подряд я просыпаюсь и не могу принять эту реальность, но нет больше с нами Андрея Diezel Яценко. Вчера мы проводили его в последний путь. Но жизнь должна продолжаться. И дело должно продолжаться", — обратился он в видеоролике.

Муравицкий официально заявил, что 30 октября концерт памяти Андрея Яценко все же состоится. Речь идет о мероприятии под названием "Под Дождем", которое запланировано в киевском клубе Caribbean Club на 19:00. При этом в инстаграме ивент-агентства Master Show два дня назад сообщалось, что запланированный тур группы Green Grey якобы отменили, поскольку "родные и близкие Андрея приняли решение оставить один концерт — концерт памяти".

Однако "Мурик" уточнил, что гастрольный тур группы не отменен, а перенесен, а информацию об отмене тура якобы неправильно сформулировали. Он был просто перенесен из-за жизненных обстоятельств, уточнил артист.

"По этому rest in peace, бро. И show must go on!" — завершил Муравицкий.

Напомним, украинский рок-музыкант, лидер и основатель группы Green Grey Андрей Яценко скончался на 55 году жизни, о чем стало известно 20 октября. Буквально за несколько дней перед этим группа анонсировала тур по Украине — музыканты в конце октября планировали выступить в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Полтаве и Николаеве.

Фокус выяснял обстоятельства гитариста — стало известно, что официальная причина смерти — сердечная недостаточность, вызванная ишемической болезнью сердца.