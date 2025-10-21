Кем был Андрей "Дизель" Яценко: огромный успех, личная жизнь, обстоятельства смерти (фото)

На 56-м году жизни ушел из жизни гитарист и композитор Андрей Яценко, более известный под сценическим именем Дизель (Diezel). Он был соучредителем культовой группы Green Grey.

Новость о смерти Андрея Яценко сообщили в понедельник, 20 октября, в Facebook группы без уточнения подробностей. Позже на личной странице Андрея появилось фото со свечой, а также снимок с траурной лентой. В комментариях пишут, что причина смерти — остановка сердца, однако пока нет официального подтверждения этой информации.

Фокус обратился к коллегам артиста за дополнительными комментариями, а пока вспоминает о его роли в истории украинской музыки.

Андрей Яценко в украинской музыке

Андрей Яценко родился в Киеве. Он с детства мечтал стать музыкантом. В возрасте 10 лет начал выступать на концертах. Несмотря на увлечение музыкой получил медицинское образование. Также в 1988 году служил в советской армии, в частности в ансамбле песни и пляски Центральной группы войск.

В 1993 году судьба свела Андрея с Дмитрием Муравицким (Муриком) — студентом-медиком, который в свободное время брал уроки вокала. Сначала Мурик отказался присоединиться к группе, но потом оставил медицину ради творчества. Так в мае 1993 года родилась группа Green Grey, где играл Андрей Яценко (Дизель), а также Дмитрий Муравицкий (вокалист, автор песен) и Анатолий Вексклярский.

Взлет и признание

Уже через несколько месяцев группа начала собирать награды, выступать на фестивалях, гастролировать и попадать в ротацию музыкальных телеканалов. Андрей считал, что музыканты должны участвовать и в общественной жизни, поэтому Green Grey часто можно было увидеть на социальных акциях и благотворительных мероприятиях.

Green Grey стали одной из первых украинских групп, соединивших рок с фанком, хип-хопом, трип-хопом, техно, электро и дабстепом. Они называли свой стиль "укр-поп" по аналогии с брит-попом, но фактически создали собственный музыкальный жанр.

Выступления группы были настоящим шоу — с живым балетом, пиротехникой, световыми эффектами и диджеем. Это стало революцией для украинского шоу-бизнеса.

Дискография Green Grey

За 30 лет группа несколько раз меняла состав и выпустила семь студийных альбомов: "Green Grey"; "550 MF"; "Эмигрант, "Метаморфоза", "Глаз леопарда", "WTF?!", "Спичка". Также у них вышел концертный альбом "Две эпохи" и компиляции Greatest Hits и The Best.

Green Grey стали первыми в Украине, кто дважды выступил на церемонии MTV Europe Music Awards. В 1996 году группа подписала контракт с Pepsi — беспрецедентный случай для украинских музыкантов. Хиты "Под дождем", "Эмигрант", "Мазафака", "Стереосистема", "Тот день" стали символами поколения 90-х.

Гражданская позиция Дизеля

В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения, Андрей Яценко вступил в ряды ВСУ, в батальон "Мрия".

"Первые полтора месяца я занимался волонтерством: организацией выезда жен и детей друзей за границу, поскольку у меня были связи в других странах с людьми, которые могли их принять и расселить. Организовывать сборы лично у меня не получалось, потому что мне не хватает менеджерских качеств, а применить себя как-то хотелось, поэтому я пошел в военкомат", — рассказывал он.

Через год Green Grey отправились в благотворительный тур, собирая средства на нужды украинских военных.

Андрей Яценко: личная жизнь

У Андрея осталась жена — рэперка Евгения Фара. В своих интервью музыкант признавался, что они с женой пытались перейти на украинский язык, потому что это был сознательный выбор — часть их личного и творческого пути.

Одним из первых память Дизеля почтил певец Артем Пивоваров: "Ты был настоящим музыкантом, искренним человеком... Я всегда буду помнить твои советы, наши джемы на студии и вне ее. Ты сделал большой вклад в развитие украинской музыки и останешься в памяти и плейлистах людей. RIP, друг...".

