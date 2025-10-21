Ким був Андрій "Дизель" Яценко: шалений успіх, особисте життя, обставини смерті (фото)
На 56-му році життя пішов із життя гітарист та композитор Андрій Яценко, більш відомий під сценічним ім’ям Дизель (Diezel). Він був співзасновником культового гурту Green Grey.
Новину про смерть Андрія Яценка повідомили в понеділок, 20 жовтня, у Facebook гурту без уточнення подробиць. Згодом на особистій сторінці Андрія з’явилося фото зі свічкою, а також знімок з траурною стрічкою. У коментарях пишуть, що причина смерті — зупинка серця, однак поки що немає офіційного підтвердження цієї інформації.
Фокус звернувся до колег артиста за додатковими коментарями, а наразі згадує про його роль в історії української музики.
Андрій Яценко в українській музиці
Андрій Яценко народився у Києві. Він з дитинства мріяв стати музикантом. У віці 10 років почав виступати на концертах. Попри захоплення музикою здобув медичну освіту. Також у 1988 році служив у радянській армії, зокрема в ансамблі пісні й танцю Центральної групи військ.
У 1993 році доля звела Андрія з Дмитром Муравицьким (Муріком) — студентом-медиком, який у вільний час брав уроки вокалу. Спочатку Мурік відмовився приєднатися до гурту, але згодом залишив медицину заради творчості. Так у травні 1993 року народився гурт Green Grey, де грав Андрій Яценко (Дизель), а також Дмитро Муравицький (вокаліст, автор пісень) та Анатолій Вексклярський.
Зліт та визнання
Уже через кілька місяців гурт почав збирати нагороди, виступати на фестивалях, гастролювати та потрапляти в ротацію музичних телеканалів. Андрій вважав, що музиканти мають брати участь і в суспільному житті, тому Green Grey часто можна було побачити на соціальних акціях та благодійних заходах.
Green Grey стали одним із перших українських гуртів, що поєднали рок із фанком, хіп-хопом, трип-хопом, техно, електро та дабстепом. Вони називали свій стиль "укр-поп" за аналогією з брит-попом, але фактично створили власний музичний жанр.
Виступи гурту були справжнім шоу — із живим балетом, піротехнікою, світловими ефектами й діджеєм. Це стало революцією для українського шоубізнесу.
Дискографія Green Grey
За 30 років гурт кілька разів змінював склад і випустив сім студійних альбомів: "Green Grey"; "550 MF"; "Емігрант, "Метаморфоза", "Око леопарда", "WTF?!", "Сірник". Також у них вийшов концертний альбом "Дві епохи" та компіляції Greatest Hits і The Best.
Green Grey стали першими в Україні, хто двічі виступив на церемонії MTV Europe Music Awards. У 1996 році гурт підписав контракт із Pepsi — безпрецедентний випадок для українських музикантів. Хіти "Под дождем", "Эмигрант", "Мазафака", "Стереосистема", "Тот день" стали символами покоління 90-х.
Громадянська позиція Дизеля
У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення, Андрій Яценко вступив до лав ЗСУ, до батальйону "Мрія".
"Перші півтора місяця я займався волонтерством: організацією виїзду дружин і дітей друзів за кордон, оскільки в мене були зв’язки в інших країнах із людьми, які могли їх прийняти і розселити. Організовувати збори особисто в мене не виходило, бо мені бракує менеджерських якостей, а застосувати себе якось хотілося, тому я пішов до військкомату", — розповідав він.
Через рік Green Grey вирушили в благодійний тур, збираючи кошти на потреби українських військових.
Андрій Яценко: особисте життя
У Андрія залишилася дружина — реперка Євгенія Фара. У своїх інтерв’ю музикант зізнавався, що вони з дружиною намагалися перейти на українську мову, бо це був свідомий вибір — частина їхнього особистого й творчого шляху.
Одним з перших пам’ять Дизеля вшанував співак Артем Пивоваров: "Ти був справжнім музикантом, щирою людиною… Я завжди пам'ятатиму твої поради, наші джеми на студії та поза нею. Ти зробив великий внесок у розвиток української музики й залишишся в пам'яті та плейлистах людей. RIP, друже…".
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- У 2021 році виступ рок-гурту Green Grey на концерті на честь 30-річчя Незалежності України на НСК Олімпійський скасували через пісню російською мовою.
- Чому низка українських музикантів відмовилися виступати на концерті до Дня Незалежності.
Також ми розповідали, що відомо про засновника гурту Green Grey.