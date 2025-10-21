Ким був Андрій "Дизель" Яценко: шалений успіх, особисте життя, обставини смерті (фото)

На 56-му році життя пішов із життя гітарист та композитор Андрій Яценко, більш відомий під сценічним ім’ям Дизель (Diezel). Він був співзасновником культового гурту Green Grey.

Новину про смерть Андрія Яценка повідомили в понеділок, 20 жовтня, у Facebook гурту без уточнення подробиць. Згодом на особистій сторінці Андрія з’явилося фото зі свічкою, а також знімок з траурною стрічкою. У коментарях пишуть, що причина смерті — зупинка серця, однак поки що немає офіційного підтвердження цієї інформації.

Фокус звернувся до колег артиста за додатковими коментарями, а наразі згадує про його роль в історії української музики.

Андрій Яценко в українській музиці

Андрій Яценко народився у Києві. Він з дитинства мріяв стати музикантом. У віці 10 років почав виступати на концертах. Попри захоплення музикою здобув медичну освіту. Також у 1988 році служив у радянській армії, зокрема в ансамблі пісні й танцю Центральної групи військ.

Відео дня

У 1993 році доля звела Андрія з Дмитром Муравицьким (Муріком) — студентом-медиком, який у вільний час брав уроки вокалу. Спочатку Мурік відмовився приєднатися до гурту, але згодом залишив медицину заради творчості. Так у травні 1993 року народився гурт Green Grey, де грав Андрій Яценко (Дизель), а також Дмитро Муравицький (вокаліст, автор пісень) та Анатолій Вексклярський.

Зліт та визнання

Уже через кілька місяців гурт почав збирати нагороди, виступати на фестивалях, гастролювати та потрапляти в ротацію музичних телеканалів. Андрій вважав, що музиканти мають брати участь і в суспільному житті, тому Green Grey часто можна було побачити на соціальних акціях та благодійних заходах.

Green Grey стали одним із перших українських гуртів, що поєднали рок із фанком, хіп-хопом, трип-хопом, техно, електро та дабстепом. Вони називали свій стиль "укр-поп" за аналогією з брит-попом, але фактично створили власний музичний жанр.

Виступи гурту були справжнім шоу — із живим балетом, піротехнікою, світловими ефектами й діджеєм. Це стало революцією для українського шоубізнесу.

Дискографія Green Grey

За 30 років гурт кілька разів змінював склад і випустив сім студійних альбомів: "Green Grey"; "550 MF"; "Емігрант, "Метаморфоза", "Око леопарда", "WTF?!", "Сірник". Також у них вийшов концертний альбом "Дві епохи" та компіляції Greatest Hits і The Best.

Green Grey стали першими в Україні, хто двічі виступив на церемонії MTV Europe Music Awards. У 1996 році гурт підписав контракт із Pepsi — безпрецедентний випадок для українських музикантів. Хіти "Под дождем", "Эмигрант", "Мазафака", "Стереосистема", "Тот день" стали символами покоління 90-х.

Громадянська позиція Дизеля

У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення, Андрій Яценко вступив до лав ЗСУ, до батальйону "Мрія".

"Перші півтора місяця я займався волонтерством: організацією виїзду дружин і дітей друзів за кордон, оскільки в мене були зв’язки в інших країнах із людьми, які могли їх прийняти і розселити. Організовувати збори особисто в мене не виходило, бо мені бракує менеджерських якостей, а застосувати себе якось хотілося, тому я пішов до військкомату", — розповідав він.

Через рік Green Grey вирушили в благодійний тур, збираючи кошти на потреби українських військових.

Андрій Яценко: особисте життя

У Андрія залишилася дружина — реперка Євгенія Фара. У своїх інтерв’ю музикант зізнавався, що вони з дружиною намагалися перейти на українську мову, бо це був свідомий вибір — частина їхнього особистого й творчого шляху.

Одним з перших пам’ять Дизеля вшанував співак Артем Пивоваров: "Ти був справжнім музикантом, щирою людиною… Я завжди пам'ятатиму твої поради, наші джеми на студії та поза нею. Ти зробив великий внесок у розвиток української музики й залишишся в пам'яті та плейлистах людей. RIP, друже…".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У 2021 році виступ рок-гурту Green Grey на концерті на честь 30-річчя Незалежності України на НСК Олімпійський скасували через пісню російською мовою.

Чому низка українських музикантів відмовилися виступати на концерті до Дня Незалежності.

Також ми розповідали, що відомо про засновника гурту Green Grey.