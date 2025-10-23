Андрія Яценка "Дизеля" ховають в улюбленій кепці: на похороні помітили його дружину (фото)

Траурна церемонія відбулася у Будинку кіно. Там зібрались сотні шанувальників, колеги по цеху, а також близькі музиканта. Після церемонії прощання тіло Андрія Яценка кремують. Урну з прахом музиканта поховають у колумбарії на Байковому кладовищі.

23 жовтня у Києві попрощалися з легендою української сцени — засновником та гітаристом рок-гурту Green Grey Андрієм Яценком, більш відомим як "Дизель". Фокус пише, як минула церемонія поховання.

Артиста, який помер у віці 55 років від серцевої недостатності, спричиненої ішемічною хворобою серця, проводжають в останню путь в улюбленій кепці — вона була особливою частиною його сценічного образу.

Похорон Андрія Яценка

Церемонія прощання розпочалась о 9:00 у приміщенні Національної спілки кінематографістів (Будинок кіно). На прохання родини церемонія проходила без традиційних траурних вінків — лише живі квіти.

Похорон Андрія Яценка Фото: Главком

Біля труни встановили плакат із зображенням покійного та зворушливим написом: "Побачимось, бразенька". На фоні лунають україномовні композиції гурту Green Grey.

Хто прийшов попрощатися з "Дизелем"

Провести колегу прийшли відомі люди, представники українського шоубізнесу та політики, зокрема: колега по Green Grey Дмитро "Мурік" Муравицький, продюсери Сергій Кузін та Віктор Придувалов, співаки Олег Михайлюта (Фагот), Віктор Павлік, Джамала, Тарас Тополя, шоумен Анатолій Анатоліч із дружиною, а також народний депутат Микола Тищенко.

Джамала також прийшла попрощатися з Андрієм Яценком Фото: Главком

На опублікованих кадрах можна побачити, що учасники траурної процесії по черзі підходили до труну та клали квіти.

Дружина і тітка на похороні

Для родини "Дизеля" — дружини та тітки — прощання стало особливо важким. Як видно з опублікованих фото, вони стоять разом, постійно підтримуючи одна одну.

Дружина і тітка Андрія Яценка на похороні Фото: OBOZ.UA

Гурт Green Grey цього року відзначив 30-річчя. Наприкінці жовтня колектив мав вирушати у всеукраїнський тур, де планував представити україномовну версію хіта "Під дощем". Зараз усі заплановані виступи скасовано.

Після церемонії прощання тіло Андрія Яценка кремують. Урну з прахом музиканта поховають у колумбарії на Байковому кладовищі.

