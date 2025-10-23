Андрея Яценко "Дизеля" хоронят в любимой кепке: на похоронах заметили его жену (фото)

Траурная церемония состоялась в Доме кино. Там собрались сотни поклонников, коллеги по цеху, а также близкие музыканта. После церемонии прощания тело Андрея Яценко кремируют. Урну с прахом музыканта похоронят в колумбарии на Байковом кладбище.

23 октября в Киеве попрощались с легендой украинской сцены — основателем и гитаристом рок-группы Green Grey Андреем Яценко, более известным как "Дизель". Фокус пишет, как прошла траурная церемония.

Артиста, который умер в возрасте 55 лет от сердечной недостаточности, вызванной ишемической болезнью сердца, провожают в последний путь в любимой кепке — она была особой частью его сценического образа.

Похороны Андрея Яценко

Церемония прощания началась в 9:00 в помещении Национального союза кинематографистов (Дом кино). По просьбе семьи церемония проходила без традиционных траурных венков — только живые цветы.

Похороны Андрея Яценко Фото: Главком

Возле гроба установили плакат с изображением покойного и трогательной надписью: "Увидимся, бразенька". На фоне звучат украиноязычные композиции группы Green Grey.

Кто пришел попрощаться с "Дизелем"

Провести коллегу пришли известные люди, представители украинского шоу-бизнеса и политики, в частности: коллега по Green Grey Дмитрий "Мурик" Муравицкий, продюсеры Сергей Кузин и Виктор Придувалов, певцы Олег Михайлюта (Фагот), Виктор Павлик, Джамала, Тарас Тополя, шоумен Анатолий Анатолич с женой, а также народный депутат Николай Тищенко.

Джамала также пришла попрощаться с Андреем Яценко Фото: Главком

На опубликованных кадрах можно увидеть, что участники траурной процессии по очереди подходили к гробу и клали цветы.

Жена и тетя на похоронах

Для семьи "Дизеля" — жены и тети — прощание стало особенно тяжелым. Как видно из опубликованных фото, они стоят вместе, постоянно поддерживая друг друга.

Жена и тетя Андрея Яценко на похоронах Фото: OBOZ.UA

Группа Green Grey в этом году отметила 30-летие. В конце октября коллектив должен был отправляться во всеукраинский тур, где планировал представить украиноязычную версию хита "Під дощем". Сейчас все запланированные выступления отменены.

После церемонии прощания тело Андрея Яценко кремируют. Урну с прахом музыканта похоронят в колумбарии на Байковом кладбище.

