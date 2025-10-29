Як у "Шреку": розкрито справжнє імʼя Джулії Робертс

Джулія Робертс — одна з найвідоміших голлівудських акторок. Але мало хто з шанувальників насправді знає, яке її друге ім'я.

У вівторок, 28 жовтня, коли зірці фільму "Красуня" виповнилося 58 років, підписники в соціальних мережах привітали її з днем ​​народження. Про це пише Daily Mail.

Як насправді звуть Джулію Робертс?

А потім почалася дискусія про те, наскільки добре люди знають зірку та яке її повне ім'я. Одна людина зазначила, що її друге ім'я — Фіона, що шотландською означає "біла", "незвична".

Воно стало популяризованим завдяки віршам Джеймса Макферсона 18-го століття та шотландському письменнику 19-го століття Вільяму Шарпу, який використовував його як псевдонім. Ім'я часто асоціюється з якостями краси та чистоти завдяки його значенню.

Фіона — це також ім'я жінки-людожерки з "Шрека", яку озвучила Кемерон Діас, яка знімалася разом з Робертс у фільмі "Весілля мого найкращого друга".

Тобто повне імʼя зірки "Красуні" — Джулія Фіона Робертс.

Джулія Робертс Фото: Getty Images

Є ще одна відома Фіона: співачка Фіона Еппл, американська співачка та авторка пісень, яка здобула популярність у 1990-х роках завдяки своїм особистим текстам та стилю альт-рок.

А ще є Фіона Горн, австралійська співачка, яка є колишньою солісткою електро-рок-гурту Def FX. Вона також написала кілька бестселерів про сучасне чаклунство.

Фіона зі "Шреку" Фото: Кадр із фильму

Щодо Джулії, то вона заявила, що "ніколи" не зробить підтяжку обличчя, хоча знає, що дозволити зморшкам розвинутися — це "великий ризик" під час роботи в Голлівуді.

