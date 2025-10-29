Как в "Шреке": раскрыто настоящее имя Джулии Робертс

Джулия Робертс — одна из самых известных голливудских актрис. Но мало кто из поклонников на самом деле знает, какое ее второе имя.

Во вторник, 28 октября, когда звезде фильма "Красотка" исполнилось 58 лет, подписчики в социальных сетях поздравили ее с днем рождения. Об этом пишет Daily Mail.

Как на самом деле зовут Джулию Робертс?

А потом началась дискуссия о том, насколько хорошо люди знают звезду и каково ее полное имя. Один человек отметил, что ее второе имя — Фиона, что по-шотландски означает "белая", "необычная".

Оно стало популярным благодаря стихам Джеймса Макферсона 18-го века и шотландскому писателю 19-го века Уильяму Шарпу, который использовал его в качестве псевдонима. Имя часто ассоциируется с качествами красоты и чистоты благодаря его значению.

Фиона — это также имя женщины-людоедки из "Шрека", которую озвучила Кэмерон Диас, снимавшаяся вместе с Робертс в фильме "Свадьба моего лучшего друга".

То есть полное имя звезды "Красотки" — Джулия Фиона Робертс.

Джулия Робертс Фото: Getty Images

Есть еще одна известная Фиона: певица Фиона Эппл, американская певица и автор песен, которая получила известность в 1990-х годах благодаря своим личным текстам и стилю альт-рок.

А еще есть Фиона Горн, австралийская певица, которая является бывшей солисткой электро-рок-группы Def FX. Она также написала несколько бестселлеров о современном колдовстве.

Фиона из "Шрека" Фото: Кадр из фильма

Что касается Джулии, то она заявила, что "никогда" не сделает подтяжку лица, хотя знает, что позволить морщинам развиться — это "большой риск" во время работы в Голливуде.

