"Відверта маячня": Скрипка заявив, що більше не підтримує військовий переворот в Україні

Український музикант і лідер гурту "Воплі Відоплясова" потрапив у скандал, заявивши в одному з останніх інтерв’ю, що підтримує військовий переворот. Після того, як ці слова підхопили медіа, співак вирішив "дати задню" й пояснив, що мав на увазі, звинувативши російські ЗМІ у нагнітанні розбрату всередині українського суспільства.

Нещодавно Олег Скрипка обговорив проблему української політики, яка перенасичена популістами. Після хвилі обговорень, яку спричинили його слова, музикант вийшов до публіки з поясненнями.

"Слабо віриться, що сильні політики можуть прийти до влади в цій ситуації. Ну або буде якийсь військовий переворот, я не знаю, і поставлять класного військового. Ось я за військовий переворот. Щоб поставити нормального військового або навіть допустити до політики тільки військових. Все! Ось хто пройшов бойові дії", — заявив він.

Коли цю цитату розтиражували медіа, лідер гурту "Воплі Відоплясова" вийшов з поясненнями.

Пояснення Олега Скрипки

"Друзі, вже більш ніж 10 років ми живемо в реаліях війни. Один із її проявів — війна інформаційна. Протягом цього часу на мене персонально було здійснено серію потужних інформаційних атак. І останніми днями в інфо просторі розгортається одна із них, шириться перекручена інформація, ніби я закликаю до військового перевороту. Це, звісно, — відверта маячня", — пише Скрипка.

Щоб проілюструвати свою думку, він навів приклад з паперовим голубом.

"Можна змалювати голуба, порізати його на шматки й склеїти з них хмару від вибуху. Тож мої слова були вирвані з контексту одного інтерв’ю, спотворені й подані у вигляді кавалків, які створюють абсолютно хибне враження", — пояснює музикант.

Олег Скрипка пояснив свої слова Фото: Nezlamni.city

За його словами, ворожі ЗМІ вирішили використати цю цитату про військовий переворот, аби зманіпулювати громадською думкою та посіяти розбрат.

"Давайте чітко, щоб все було зрозуміло: я нікого не закликаю до агресії, переворотів чи насильства. Я — за єдність і силу нашої Батьківщини. Люблю свою землю, свій народ і нашу культуру. Усе своє життя я присвячую тому, щоб популяризувати й зміцнювати нашу країну, нашу культуру у себе і за кордоном", — додав він.

Благодійна діяльність

Скрипка зауважив, що з 2014 року відвідує воїнів на фронті з концертами, займається благодійністю задля підтримки дітей "особливої долі", ветеранів, військових.

"Я бачив війну очима наших захисників. І переконаний: саме ті, хто пройшов випробування на фронтах, будуть визначати майбутнє. Їхній досвід, сила духу і любов до Батьківщини повинні ставати фундаментом державного управління. Не для переворотів, а для справедливих і мудрих рішень, які створять краще майбутнє. Моя позиція незмінна: я — за добро, за віру, за Перемогу, за сильну, квітучу, Україну. Наша сила в єдності! Слава Україні!" — підсумував артист.

Кримінальна відповідальність

Властиво, що в Україні передбачена кримінальна відповідальність за публічні заклики до дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади (ст. 109 ККУ). Це карається обмеженням волі на строк до 3 років або позбавленням волі на той самий строк.

