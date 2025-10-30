"Откровенный бред": Скрипка заявил, что больше не поддерживает военный переворот в Украине

Украинский музыкант и лидер группы "Вопли Видоплясова" попал в скандал, заявив в одном из последних интервью, что поддерживает военный переворот. После того как эти слова подхватили медиа, певец решил "дать заднюю" и объяснил, что имел в виду, обвинив российские СМИ в нагнетании раздора внутри украинского общества.

Недавно Олег Скрипка обсудил проблему украинской политики, которая перенасыщена популистами. После волны обсуждений, которую вызвали его слова, музыкант вышел к публике с объяснениями.

"Слабо верится, что сильные политики могут прийти к власти в этой ситуации. Ну или будет какой-то военный переворот, я не знаю, и поставят классного военного. Вот я за военный переворот. Чтобы поставить нормального военного или даже допустить к политике только военных. Все! Вот кто прошел боевые действия", — заявил он.

Когда эту цитату растиражировали медиа, лидер группы "Вопли Видоплясова" вышел с объяснениями.

Объяснение Олега Скрипки

"Друзья, уже более 10 лет мы живем в реалиях войны. Одно из ее проявлений — война информационная. В течение этого времени на меня персонально была осуществлена серия мощных информационных атак. И в последние дни в инфопространстве разворачивается одна из них, распространяется искаженная информация, будто я призываю к военному перевороту. Это, конечно, — откровенный бред", — пишет Скрипка.

Чтобы проиллюстрировать свою мысль, он привел пример с бумажным голубем.

"Можно нарисовать голубя, порезать его на куски и склеить из них облако от взрыва. Поэтому мои слова были вырваны из контекста одного интервью, искажены и поданы в виде обрывков, которые создают абсолютно ложное впечатление", — объясняет музыкант.

Олег Скрипка объяснил свои слова Фото: Nezlamni.city

По его словам, враждебные СМИ решили использовать эту цитату о военном перевороте, чтобы манипулировать общественным мнением и посеять раздор.

"Давайте четко, чтобы все было понятно: я никого не призываю к агрессии, переворотам или насилию. Я — за единство и силу нашей Родины. Люблю свою землю, свой народ и нашу культуру. Всю свою жизнь я посвящаю тому, чтобы популяризировать и укреплять нашу страну, нашу культуру у себя и за рубежом", — добавил он.

Благотворительная деятельность

Скрипка отметил, что с 2014 года посещает воинов на фронте с концертами, занимается благотворительностью для поддержки детей "особой судьбы", ветеранов, военных.

"Я видел войну глазами наших защитников. И убежден: именно те, кто прошел испытания на фронтах, будут определять будущее. Их опыт, сила духа и любовь к Родине должны становиться фундаментом государственного управления. Не для переворотов, а для справедливых и мудрых решений, которые создадут лучшее будущее. Моя позиция неизменна: я — за добро, за веру, за Победу, за сильную, процветающую, Украину. Наша сила в единстве! Слава Украине!" — подытожил артист.

Уголовная ответственность

Собственно, что в Украине предусмотрена уголовная ответственность за публичные призывы к действиям, направленным на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (ст. 109 УКУ). За это наказывают ограничением свободы на срок до 3 лет или лишением свободы на тот же срок.

