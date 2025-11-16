Життя після золота: Оксана Баюл розпродає майно в США та розлучається з чоловіком

Оксана Баюл — видатна спортсменка, українська фігуристка, символ незалежної України у фігурному катанні, перша олімпійська чемпіонка. Її шлях був не тільки з досягненнями, але й з труднощами.

Оксана Сергіївна Баюл народилася 16 листопада 1977 року у Дніпрі. Фокус розповідає, що відомо про іменинницю, якій сьогодні виповнюється 48 років і яка гідно представила Україну на Олімпійських іграх. Вона стала чемпіонкою світу з фігурного катання.

У 1994 році, коли Оксані Баюл було 16 років, вона завоювала золоту медаль на Зимових Олімпійських іграх у Ліллегаммері, Норвегія, і стала першою олімпійською чемпіонкою незалежної України.

Ранні роки та шлях до успіху

Батьки Оксани розлучилися, коли їй було 2 роки. У віці 13 років дівчина втратила матір.

Попри скрутні умови (в Україні після розпаду СРСР спорт іноді недофінансовували), під керівництвом тренерки Галини Змієвської Оксана Баюл досягла світового рівня та вписала своє імʼя в історію.

Перемога Оксани Баюл на Олімпійських іграх

Переїзд до США, професійна кар’єра

Після олімпійського успіху українка переїхала до США, зокрема до Коннектикуту, де тренувалася в новому середовищі. Вона виступала на шоу, турне, писала книги: у 1997 році вийшла її автобіографія.

У 2000-х роках Баюл створила власну лінію одягу та аксесуарів (Oksana Baiul Collection).

Оксана Баюл у свої 48 не втрачає навичок на льоду

Розлучення Баюл

Оксана Баюл та її чоловік, бізнесмен Карло Фаріна, почали процес розірвання шлюбу цього літа. У пари є 10-річна донька Софія.

"Ми з Карло зустрілися, коли ми дуже сильно були потрібні одне одному на той відрізок часу. Це був 2009-10 рік. І ми разом прожили 15 років. Я розставання не хотіла, він подав на розлучення. Але я йому неймовірно вдячна за те, що в нас в принципі є чудова донька", — казала чемпіонка.

Оксана Баюл з чоловіком Фото: Instagram

Фінансові проблеми

Нещодавно іменинниця виставила на продаж свій маєток у Шрівпорті (штат Луїзіана, США) через неможливість "заробляти там на життя". За словами фігуристки, причиною такого рішення стала відсутність роботи. Вона мріяла відкрити школу фігурного катання.

"Спасибі Шрівпорт! Будинок продається, переїжджаю назад у Лас-Вегас... Я люблю вас усіх. Мені шкода, що в нас не вийшло", — написала Баюл.

Площа будинку — майже 560 квадратних метрів. У ньому п'ять 5 великих спалень і 4,5 ванних кімнати. Вартість будинку — $1 195 000.

Будинок Оксани Баюл Фото: Instagram / Оксана Баюл

