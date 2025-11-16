Жизнь после золота: Оксана Баюл распродает имущество в США и разводится с мужем

Оксана Баюл — выдающаяся спортсменка, украинская фигуристка, символ независимой Украины в фигурном катании, первая олимпийская чемпионка. Ее путь был не только с достижениями, но и с трудностями.

Оксана Сергеевна Баюл родилась 16 ноября 1977 года в Днепре. Фокус рассказывает, что известно об имениннице, которой сегодня исполняется 48 лет и которая достойно представила Украину на Олимпийских играх. Она стала чемпионкой мира по фигурному катанию.

В 1994 году, когда Оксане Баюл было 16 лет, она завоевала золотую медаль на Зимних Олимпийских играх в Лиллехаммере, Норвегия, и стала первой олимпийской чемпионкой независимой Украины.

Ранние годы и путь к успеху

Родители Оксаны развелись, когда ей было 2 года. В возрасте 13 лет девушка потеряла мать.

Несмотря на трудные условия (в Украине после распада СССР спорт иногда недофинансировали), под руководством тренера Галины Змиевской Оксана Баюл достигла мирового уровня и вписала свое имя в историю.

Победа Оксаны Баюл на Олимпийских играх

Переезд в США, профессиональная карьера

После олимпийского успеха украинка переехала в США, в частности в Коннектикут, где тренировалась в новой среде. Она выступала на шоу, турне, писала книги: в 1997 году вышла ее автобиография.

В 2000-х годах Баюл создала собственную линию одежды и аксессуаров (Oksana Baiul Collection).

Оксана Баюл в свои 48 не теряет навыков на льду

Развод Баюл

Оксана Баюл и ее муж, бизнесмен Карло Фарина, начали процесс расторжения брака этим летом. У пары есть 10-летняя дочь София.

"Мы с Карло встретились, когда мы очень сильно были нужны друг другу на тот отрезок времени. Это был 2009-10 год. И мы вместе прожили 15 лет. Я расставания не хотела, он подал на развод. Но я ему невероятно благодарна за то, что у нас в принципе есть замечательная дочь", — говорила чемпионка.

Оксана Баюл с мужем Фото: Instagram

Финансовые проблемы

Недавно именинница выставила на продажу свое поместье в Шривпорте (штат Луизиана, США) из-за невозможности "зарабатывать там на жизнь". По словам фигуристки, причиной такого решения стало отсутствие работы. Она мечтала открыть школу фигурного катания.

"Спасибо, Шривпорт! Дом продается, переезжаю обратно в Лас-Вегас... Я люблю вас всех. Мне жаль, что у нас не получилось", — написала Баюл.

Площадь дома — почти 560 квадратных метров. В нем пять 5 больших спален и 4,5 ванных комнаты. Стоимость дома — $1 195 000.

Дом Оксаны Баюл Фото: Instagram / Оксана Баюл

