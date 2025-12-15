Убивство режисера Роба Райнера та його дружини: хто підозрюваний і що про нього відомо

Поліція Лос-Анджелеса заарештувала Ніка Райнера, сина голлівудського режисера Роба Райнера, який напередодні був знайдений мертвим у своєму будинку разом із дружиною Мішель. Їм завдали ножових поранень.

32-річний Нік Райнер зараз перебуває під вартою у в'язниці Лос-Анджелеса з можливістю звільнення під заставу понад $4 млн, повідомляє RadarOnline. Про це журналістам розповів начальник поліції Лос-Анджелеса Джим Макдоннелл.

Спочатку Ніка звинувачували в "участі в банді", але подробиць не повідомляли. 15 грудня Макдоннелл підтвердив, що Райнеру-молодшому висунули обвинувачення у вбивстві у зв'язку із загибеллю його батьків. Шеф поліції назвав смерть пари "дуже трагічною" і заявив, що слідчі "працювали над цією справою всю ніч", перш ніж заарештувати Ніка.

Що відомо про Ніка Райнера

Нік — сценарист, який раніше співпрацював зі своїм батьком над фільмом "Бути Чарлі" (2015), що ґрунтується на його власному досвіді наркотичної залежності та бездомності. Він почав лікування від наркотичної залежності в підлітковому віці і, за його словами, до 22 років проходив реабілітацію понад 17 разів.

Відео дня

Фільм "Бути Чарлі" розповідає історію 18-річного хлопця, який обурений, як він вважає, надмірно жорсткою реакцією своїх батьків (зокрема батька, кінозірку, який балотується до Конгресу) на його залежність, зокрема й примусові курси реабілітації.

Трейлер фільму "Бути Чарлі"

У межах просування фільму Роб Райнер сказав, що більша частина картини заснована на автобіографії. "Коли Нік говорив нам, що у нього нічого не виходить, ми не слухали. Ми були в розпачі, і оскільки у цих людей на стінах висіли дипломи, ми слухали їх, хоча повинні були слухати нашого сина".

Мішель Райнер теж сказала кілька слів:

"Ми були дуже під впливом цих людей. Вони говорили нам, що він брехун, що він намагається нами маніпулювати. І ми їм вірили".

Тоді ж Нік зізнавався, що йому "набридло" бути наркоманом:

"Я з хорошої сім'ї. Я не повинен був бути на вулиці і в притулках для бездомних, займаючись усім цим...".

Убивство Райнерів: трагедія, що сколихнула Голлівуд

Тіла режисера і його дружини були виявлені в їхньому особняку вартістю $13,5 млн. Їх знайшла дочка пари, Ромі, яка живе навпроти. Вона одразу сказала правоохоронцям, що це — найімовірніше, справа рук її брата, тому що він "небезпечний".

Ромі упорядковує зачіску батька. Жовтень 2024 року

За кілька тижнів до загибелі Роб з дружиною і дочкою провели разом сімейний відпочинок, і Ромі поділилася знімками в соцмережах. На знімках Роб Райнер посміхається, плаваючи з Ромі.

Ромі Райнер із батьком на відпочинку. Через два тижні його не стане

Подвійне вбивство вразило Голлівуд, а президент США Дональд Трамп заявив, що Райнер, "колись дуже талановитий кінорежисер і зірка комедії", помер "імовірно, через гнів, який він викликав в інших своєю важкою, безперервною та невиліковною хворобою, що паралізує розум", відомою як синдром Дональда Трампа (СДТ).