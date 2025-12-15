Убийство режиссера Роба Райнера и его жены: кто подозреваемый и что о нем известно

Полиция Лос-Аджелеса арестовала Ника Райнера, сына голливудского режиссера Роба Райнера, который накануне был найден мертвым в своем доме вместе с женой Мишель. Им нанесли ножевые ранения.

32-летний Ник Райнер в настоящий момент находится под стражей в тюрьме Лос-Анджелеса с возможностью освобождения под залог свыше $4 млн, сообщает RadarOnline. Об этом журналистам рассказал начальник полиции Лос-Анджелеса Джим Макдоннелл.

Сначала Ника обвиняли в "участии в банде", но подробностей не сообщалось. 15 декабря Макдоннелл подтвердил, что Райнеру-младшему предъявлено обвинение в убийстве в связи с гибелью его родителей. Шеф полиции назвал смерть пары "очень трагичной" и заявил, что следователи "работали над этим делом всю ночь", прежде чем арестовать Ника.

Что известно о Нике Райнере

Ник — сценарист, ранее сотрудничавший со своим отцом над фильмом "Быть ​​Чарли" (2015), основанным на его собственном опыте наркотической зависимости и бездомности. Он начал лечение от наркотической зависимости в подростковом возрасте и, по его словам, к 22 годам проходил реабилитацию более 17 раз.

Відео дня

Фильм "Быть ​​Чарли" рассказывает историю 18-летнего парня, который возмущен, как он считает, чрезмерно жесткой реакцией своих родителей (в том числе отца, кинозвезду, баллотирующегося в Конгресс) на его зависимость, включая принудительные курсы реабилитации.

Трейлер фильма "Быть Чарли"

В рамках продвижения фильма Роб Райнер сказал, что большая часть картины основана на автобиографии. "Когда Ник говорил нам, что у него ничего не получается, мы не слушали. Мы были в отчаянии, и поскольку у этих людей на стенах висели дипломы, мы слушали их, хотя должны были слушать нашего сына".

Мишель Райнер тоже сказала пару слов:

"Мы были очень под влиянием этих людей. Они говорили нам, что он лжец, что он пытается нами манипулировать. И мы им верили".

Тогда же Ник признавался, что ему "надоело" быть наркоманом:

"Я из хорошей семьи. Я не должен был быть на улице и в приютах для бездомных, занимаясь всем этим…".

Убийство Райнеров: трагедия, которая потрясла Голливуд

Тела режиссера и его супруги были обнаружены в их особняке стоимостью $13,5 млн. Их нашла дочь пары, Роми, которая живет напротив. Она сразу сказала правоохранителям, что это – скорее всего, дело рук ее брата, потому что он "опасен".

Роми приводит в порядок прическу отца. Октябрь 2024 года

За несколько недель до гибели Роб с женой и дочерью провели вместе семейный отдых, и Роми поделилась снимками в соцсетях. На снимках Роб Райнер улыбается, плавая с Роми.

Роми Райнер с отцом на отдыхе. Через две недели его не станет

Двойное убийство потрясло Голливуд, а президент США Дональд Трамп заявил, что Райнер, "когда-то очень талантливый кинорежиссер и звезда комедии", скончался "предположительно из-за гнева, который он вызывал у других своей тяжелой, непрекращающейся и неизлечимой болезнью, парализующей разум", известной как синдром Дональда Трампа (СДТ).