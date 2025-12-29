Джуду Лоу — 53. Чому його найскандальніша роль у Голлівуді шокувала українців (фото)

29 грудня святкує 53-й день народження Джуд Лоу — один з найвідоміших британських акторів сучасності. Його знають за теплим новорічним фільмом "Відпочинок за обміном" та ще низкою нашумілих картин, проте останній рік активно обговорюється його нова роль диктатора РФ Володимира Путіна.

Фокус з цієї нагоди нагадує, чим запамʼятався Джуд Лоу та що відомо про його нову скандальну роль у фільмі "Чарівник Кремля".

Хто такий Джуд Лоу

Актор народився 29 грудня 1972 року в Лондоні. Він став зіркою наприкінці 1990-х і дуже швидко закріпився як актор, здатний поєднувати інтелектуальні артхаусні ролі та велике голлівудське кіно.

Його добре знають за такими картинами:

"Талановитий містер Ріплі";

"Холодна гора" (номінація на "Оскар");

"Шерлок Голмс" (доктор Ватсон);

серіал "Молодий Папа"/ Новий Папа";

"Відпочинок за обміном";

"Близькість";

"Фантастичні звірі" (молодий Альбус Дамблдор).

Дворазовий номінант на премію "Оскар" та чотириразовий на премію "Золотий глобус" часто грає складних, суперечливих персонажів, і саме це зробило його репутацію актора, який не боїться ризикувати.

Джуд Лоу Фото: https://www.instagram.com/p/CWiaK84jpIB/?utm_medium=copy_link

Особисте життя

Щодо особистого життя, то в актора є семеро дітей. Перша дружина Сейді Фрост, яка народила Джуду трьох спадкоємців, після розлучення все в нього відсудила.

Після розлучення у Джуда Лоу були гучні романи, зокрема з акторкою Сієнною Міллер. Вони розлучилися, коли виявилося, що Джуд мав роман з нянею його дітей Дейзі Райт.

У 2019 році Джуд Лоу одружився вдруге — з Філіппою Коан. Цей шлюб він навмисно тримає максимально приватним. У пари є двоє спільних дітей, і актор рідко говорить про них публічно.

А від моделі Саманти Берк є донька Софія. Від співачки Кетрін Хардінг — дочка Ада.

Зокрема, іменинник зустрічався з Кемерон Діаз та Ніколь Кідман, з якими знімався у спільних проєктах.

Джуд Лоу та Кемерон Діаз у фільмі "Відпочинок за обміном" Фото: Кадр з фільму

Чому роль Путіна стала скандальною та шокувала українців

Найбільший резонанс викликала новина, що Джуд Лоу погодився зіграти Володимира Путіна у фільмі "Чарівник Кремля" — екранізації роману Джуліано да Емполі.

Для багатьох українців це стало шоком, адже фігура Путіна — не "історична абстракція", а реальний воєнний злочинець, відповідальний за війну, смерті й руйнування в Україні просто зараз. Існує страх, що кіно може романтизувати або "олюднити" диктатора, показати його як трагічного або харизматичного героя.

А сам факт, що відомий актор погоджується на таку роль, сприйняли як ігнорування болю українців і моральної відповідальності митців під час війни.

Водночас сам Джуд Лоу заявляв, що роль не є виправданням Путіна, а навпаки — спробою показати механізми влади та темну сторону політичної системи.

Стрічка, яка вже викликає негативну реакцію, зображує сходження російського диктатора до влади на тлі пострадянського хаосу. Йому допомагає політтехнолог Вадим Баранов (Пол Дано) — вигаданий персонаж, натхненний реальним консультантом Владиславом Сурковим.

Джуд Лоу в ролі Путіна Фото: IMDB

Усі зйомки картини проходили в Латвії.

