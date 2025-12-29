Джуду Лоу — 53. Почему его самая скандальная роль в Голливуде шокировала украинцев (фото)

29 декабря празднует 53-й день рождения Джуд Лоу — один из самых известных британских актеров современности. Его знают по теплому новогоднему фильму "Отдых по обмену" и еще ряду нашумевших картин, однако последний год активно обсуждается его новая роль диктатора РФ Владимира Путина.

Фокус по этому случаю напоминает, чем запомнился Джуд Лоу и что известно о его новой скандальной роли в фильме "Волшебник Кремля".

Кто такой Джуд Лоу

Актер родился 29 декабря 1972 года в Лондоне. Он стал звездой в конце 1990-х и очень быстро закрепился как актер, способный сочетать интеллектуальные артхаусные роли и большое голливудское кино.

Его хорошо знают по таким картинам:

"Талантливый мистер Рипли";

"Холодная гора" (номинация на "Оскар");

"Шерлок Холмс" (доктор Ватсон);

сериал "Молодой Папа"/Новый Папа";

"Отдых по обмену";

"Близость";

"Фантастические звери" (молодой Альбус Дамблдор).

Двукратный номинант на премию "Оскар" и четырехкратный на премию "Золотой глобус" часто играет сложных, противоречивых персонажей, и именно это сделало его репутацию актера, который не боится рисковать.

Джуд Лоу Фото: https://www.instagram.com/p/CWiaK84jpIB/?utm_medium=copy_link

Личная жизнь

Что касается личной жизни, то у актера есть семеро детей. Первая жена Сэйди Фрост, которая родила Джуду трех наследников, после развода все у него отсудила.

После развода у Джуда Лоу были громкие романы, в частности с актрисой Сиенной Миллер. Они расстались, когда оказалось, что Джуд имел роман с няней его детей Дейзи Райт.

В 2019 году Джуд Лоу женился во второй раз — на Филиппе Коан. Этот брак он намеренно держит максимально приватным. У пары есть двое общих детей, и актер редко говорит о них публично.

А от модели Саманты Берк есть дочь София. От певицы Кэтрин Хардинг — дочь Ада.

В частности, именинник встречался с Кэмерон Диаз и Николь Кидман, с которыми снимался в совместных проектах.

Джуд Лоу и Кэмерон Диаз в фильме "Отдых по обмену" Фото: Кадр из фильма

Почему роль Путина стала скандальной и шокировала украинцев

Наибольший резонанс вызвала новость, что Джуд Лоу согласился сыграть Владимира Путина в фильме "Волшебник Кремля" — экранизации романа Джулиано да Эмполи.

Для многих украинцев это стало шоком, ведь фигура Путина — не "историческая абстракция", а реальный военный преступник, ответственный за войну, смерти и разрушения в Украине прямо сейчас. Существует страх, что кино может романтизировать или "очеловечить" диктатора, показать его как трагического или харизматичного героя.

А сам факт, что известный актер соглашается на такую роль, восприняли как игнорирование боли украинцев и моральной ответственности художников во время войны.

В то же время сам Джуд Лоу заявлял, что роль не является оправданием Путина, а наоборот — попыткой показать механизмы власти и темную сторону политической системы.

Лента, которая уже вызывает негативную реакцию, изображает восхождение российского диктатора к власти на фоне постсоветского хаоса. Ему помогает политтехнолог Вадим Баранов (Пол Дано) — вымышленный персонаж, вдохновленный реальным консультантом Владиславом Сурковым.

Джуд Лоу в роли Путина Фото: IMDB

Все съемки картины проходили в Латвии.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Роль Путина сыграл Джуд Лоу, однако этот фильм больше о его вымышленном пиарщике Вадиме Баранове, прототипом которого, как считается, стал Владислав Сурков, политтехнолог, а затем и помощник президента РФ до 2020 года.

Ранее режиссер фильма "Волшебник Кремля" рассказал о процессе съемок и о том, какой смысл он вкладывал в свое творение.

А Джуд Лоу, сыгравший Путина в фильме, говорил, что роль была "сложной".