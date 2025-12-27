Улюблена прессекретарка Трампа чекає на другу дитину від чоловіка, який удвічі старший за неї

28-річна Керолайн Лівітт, якій президент США нещодавно зробив комплімент, сказавши, що у неї "рот, як кулемет", чекає на дитину від свого 60-річного чоловіка, будівельного магната Ніколаса Річчіо.

Прессекретар Білого дому з чоловіком зробили оголошення на телеканалі Fox News. "Ми з чоловіком у захваті від того, що наша сім'я стане більшою і чекаємо, коли наш син стане старшим братом", — сказала Лівітт, пише The Daily Beast.

Керолайн Лівітт повідомила про вагітність

Їхній первісток, Ніко, народився в липні 2024 року, за шість місяців до їхнього весілля перед другою інавгурацією президента Дональда Трампа.

Лівітт сказала, що вона "надзвичайно вдячна" Трампу і главі адміністрації Сьюзі Вайлз за їхню підтримку, "і за створення сприятливої для сім'ї атмосфери в Білому домі".

"Майже у всіх моїх колег із Західного крила є немовлята і маленькі діти, тож ми всі справді підтримуємо одне одного, займаючись вихованням наших родин, працюючи на найвидатнішого президента всіх часів", — сказала вона.

Керолайн Лівітт з її чоловіком познайомив Дональд Трамп

Керолайн Лівітт також повідомила, що чекає на дівчинку. Вона має з'явитися на світ у травні 2026 року. У пості в Instagram вона написала, що малятко — це "найкращий різдвяний подарунок", про який вони з Річчіо могли тільки мріяти.

До посту додавали фотографії, на яких вона гладить свій живіт, знімок УЗД поруч із комбінезоном із написом "Малятко", і її син Ніко, який несе плюшевого ведмедя з написом "Я старший брат".

Ніколас Річчіо і Керолайн Лівітт почали зустрічатися 2022 року, коли Лівітт було 25 років, і вона балотувалася до Конгресу від першого округу Нью-Гемпшира, де зрештою програла конгресмену Крісу Паппасу. Лівітт зізналася, що їхня 32-річна різниця у віці була непростою темою для обговорення з батьками.

"Спочатку це, безумовно, складна розмова. Але щойно вони дізналися його, побачили, хто він як чоловік, його характер і як сильно він мене обожнює, я думаю, їм стало досить легко, і тепер ми всі друзі", — розповіла вона в подкасті Міранди Девайн "Pod Force One".

Ніколас Річчіо — друг Дональда Трампа, тож ходять чутки, що це саме він познайомив Ніколаса і Керолайн Лівітт.

Нагадаємо, раніше фото адміністрації Білого дому викликали грандіозний скандал, коли з'явилися в журналі Vanity Fair. Керолайн Лівітт була сфотографована крупним планом, зі зморшками під очима і слідами від ін'єкцій на губах.

Також скандал спричинило інтерв'ю глави адміністрації Сьюзі Вайлз, яка розповіла, що віцепрезидент Джей Ді Венс вірить у теорії змови, а у президента США Трампа "характер алкоголіка".