П'ять найкращих місць для зимового відпочинку: найкращий сервіс за невеликі гроші

Поки в Україні та інших країнах Європи холоди і снігопади, це той самий час, щоб змінити зимовий пейзаж на пляжний відпочинок. І є п'ять напрямків, де можна недорого насолодитися зимовим сонцем.

Редакторка розділу "Подорожі" Кара Годфрі каже, що це чудові місця для любителів тварин і шукачів пригод. А також для тих, хто хоче побувати в унікальних місцях за відносно невеликі гроші, пише The Sun.

Коста-Ріка

Коста-Ріка в Центральній Америці може похвалитися всім: пишними тропічними лісами, прекрасним узбережжям і жвавими містами, такими як Сан-Хосе.

Коста-Ріку вважають найбільш недооціненою країною для зимового відпочинку

Заступник редактора відділу подорожей Кара Годфрі, яка відвідала Коста-Ріку минулого року, сказала: "Коста-Ріка — це місце для любителів природи, оскільки тут зосереджено п'ять відсотків світового біорізноманіття (незважаючи на те, що вона займає всього 0,03 відсотка поверхні планети)".

За її словами, під час прогулянок національними парками можна зустріти кого завгодно: від лінивців і коаті до тапірів і мавп.

Коста-Ріка — чудове місце, щоб розвіяти січневу нудьгу, адже взимку тут температура сягає 30 градусів тепла.

Туреччина

Туреччина користується величезною популярністю у сімей у літню пору завдяки безлічі красивих морських пляжів, а також великій кількості аквапарків і можливостей для занять водними видами спорту вздовж узбережжя.

Туреччина пропонує відпочинок на будь-який смак

Але в зимові місяці це ідеальне місце для відпочинку, із середньою температурою повітря в 16 градусів тепла в період із січня до березня.

Глава підрозділу Sun Travel Керолайн Макгуайр сказала: "Туреччина справді одна з тих країн, у якій є все — чудова їжа, захоплива історія, приголомшливі пляжі, чудова природа і прийнятні ціни порівняно з багатьма іншими популярними місцями відпочинку".

Замість класичних прибережних курортів можна вирушити в такі міста, як Стамбул, або покататися історичними містами, де повно археологічних пам'яток.

Таїланд

Таїланд славиться недорогою, але смачною їжею, коктейлями і розкішними готелями. Есперти рекомендують відвідати острів Ко Самуї, де є казкові готелі та вуличні ресторанчики з недорогою кухнею.

Таїланд — популярне місце для того, щоб провести зиму в теплі

У Таїланді є безліч різних варіантів, наприклад, Андаманське узбережжя — приголомшлива тропічна берегова лінія на південному заході країни.

Тут розташовані такі острови, як Пхукет, Крабі, Пхі-Пхі і Ко Ланта, з високими вапняковими скелями, яскраво-блакитною водою і білосніжними пляжами.

Це ідеальне місце, щоб насолодитися зимовим сонцем, із середньою температурою повітря від 32 градусів тепла в період із січня до березня.

Шрі-Ланка

Завдяки своїм мальовничим пейзажам і доступним цінам, Шрі-Ланку було названо одним із найперспективніших туристичних напрямків 2026 року.

Шрі-Ланка пропонує прекрасний пляжний відпочинок

Експерти кажуть, що Шрі-Ланка — це чудова альтернатива Таїланду і Мальдівам, з такими ж гарними пляжами і навіть кращою кухнею".

Серед найпопулярніших розваг у цій невеликій острівній державі — сходження на скелю Сігірія, фортецю V століття, до вершини якої ведуть 1200 сходинок, а також сафарі на слонах.

А на пляжах туристів чекають золотистий пісок і чудові умови для серфінгу.

У період із січня до березня середня максимальна температура становить 32 градуси тепла.

Єгипет

Єгипет — це класичне місце для відпочинку на зимовому сонці, з такими популярними курортними містами, як Шарм-ель-Шейх, Хургада, Ель-Гуна і Марса-Алам.

Єгипет славиться своїм зимовим відпочинком

Популярність Єгипту пояснюється високими січневими температурами, близько 22 градусів тепла. І порівняно недорогими цінами на тури. Так, особливо експерти рекомендують Ель-Гуну за її безпеку для туристів, яким тут пропонують екскурсії на човнах лагуною, кайтсерфінг і просто пляжний відпочинок для тих, хто любить розслаблятися в шезлонгу.

