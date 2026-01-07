Пять лучших мест для зимнего отдыха: лучший сервис за небольшие деньги

Пока в Украине и прочих странах Европы холода и снегопады, это то самое время, чтобы сменить зимний пейзаж на пляжный отдых. И есть пять направлений, где можно недорого насладится зимним солнцем.

Редактор раздела "Путешествия" Кара Годфри говорит, что это отличные места для любителей животных и искателей приключений. А также для тех, кто хочет побывать в уникальных местах за относительно небольшие деньги, пишет The Sun.

Коста-Рика

Коста-Рика в Центральной Америке может похвастаться всем: пышными тропическими лесами, прекрасным побережьем и оживленными городами, такими как Сан-Хосе.

Коста-Рику считают самой недооцененной страной для зимнего отдыха

Заместитель редактора отдела путешествий Кара Годфри, посетившая Коста-Рику в прошлом году, сказала: "Коста-Рика – это место для любителей природы, поскольку здесь сосредоточено пять процентов мирового биоразнообразия (несмотря на то, что она занимает всего 0,03 процента поверхности планеты)".

По ее словам, во время прогулок по национальным паркам можно встретить кого угодно: от ленивцев и коати до тапиров и обезьян.

Коста-Рика — отличное место, чтобы развеять январскую хандру, ведь зимой здесь температура достигает 30 градусов тепла.

Турция

Турция пользуется огромной популярностью у семей в летнее время благодаря множеству красивых морских пляжей, а также большому количеству аквапарков и возможностей для занятий водными видами спорта вдоль побережья.

Турция предлагает отдых на любой вкус

Но в зимние месяцы это идеальное место для отдыха, со средней температурой воздуха в 16 градусов тепла в период с января по март.

Глава подразделения Sun Travel Кэролайн Макгуайр сказала: "Турция действительно одна из тех стран, в которой есть все – отличная еда, захватывающая история, потрясающие пляжи, прекрасная природа и приемлемые цены по сравнению со многими другими популярными местами отдыха".

Вместо классических прибрежных курортов можно отправиться в такие города, как Стамбул, или прокатиться по историческим городам, где полно археологических памятников.

Таиланд

Таиланд славится недорогой, но вкусной едой, коктейлями и роскошными отелями. Эсперты рекомендуют посетить остров Ко Самуи, где есть сказочные отели и уличные ресторанчики с недорогой кухней.

Таиланд - популярное место для того, чтобы провести зиму в тепле

В Таиланде есть множество различных вариантов, например, Андаманское побережье — потрясающая тропическая береговая линия на юго-западе страны.

Здесь расположены такие острова, как Пхукет, Краби, Пхи-Пхи и Ко Ланта, с высокими известняковыми скалами, ярко-голубой водой и белоснежными пляжами.

Это идеальное место, чтобы насладиться зимним солнцем, со средней температурой воздуха от 32 градусов тепла в период с января по март.

Шри-Ланка

Благодаря своим живописным пейзажам и доступным ценам, Шри-Ланка была названа одним из самых перспективных туристических направлений 2026 года.

Шри-Ланка предлагает прекрасный пляжный отдых

Эксперты говорят, что Шри-Ланка — это отличная альтернатива Таиланду и Мальдивам, с такими же красивыми пляжами и даже лучшей кухней".

Среди самых популярных развлечений в этом небольшом островном государстве — восхождение на скалу Сигирия, крепость V века, к вершине которой ведут 1200 ступеней, а также сафари на слонах.

А на пляжах туристов ждут золотистый песок и отличные условия для серфинга.

В период с января по март средняя максимальная температура составляет 32 градусов тепла.

Египет

Египет – это классическое место для отдыха на зимнем солнце, с такими популярными курортными городами, как Шарм-эль-Шейх, Хургада, Эль-Гуна и Марса-Алам.

Египет славится своим зимним отдыхом

Популярность Египта объясняется высокими январскими температурами, около 22 градусов тепла. И сравнительно недорогими ценами на туры. Так, особо эксперты рекомендуют Эль-Гуну за ее безопасность для туристов, которым тут предлагают экскурсии на лодках по лагуне, кайтсерфинг и просто пляжный отдых для тех, кто любит расслабляться в шезлонге.

