Это самые дешевые страны для отдыха по системе "все включено" в 2026 году (фото)

Несмотря на мороз на улице, уже можно планировать свой летний отпуск на 2026 год, ведь туристические компании запускают январские распродажи.

А новое исследование выявило самые доступные направления — как для коротких, так и для длительных путешествий. Об этом пишет The Sun.

Самые дешевые страны для отдыха "все включено"

TravelSupermarket исследовал цену на отпуска по системе "все включено" в некоторых самых популярных направлениях для коротких путешествий как в Европе, так и в Африке.

В исследовании рассматривались поисковые запросы относительно отпусков с 5 октября 2025 года по 4 января 2026 года во время бронирования путешествий с мая по сентябрь 2026 года.

Первое место заняла Болгария со средней ценой 760 фунтов стерлингов с человека за недельное пребывание "все включено" (около 43 тысяч гривен).

Однако, есть и варианты по цене всего 239 фунтов стерлингов (около 13 тысяч грн) с человека за недельное путешествие по системе "все включено".

Болгарию часто называют одним из самых дешевых европейских направлений для отдыха.

Болгария стала одной из самых дешевых стран для отдыха Фото: The Sun

На втором месте, по данным TravelSupermarket, было Марокко, где проживание по системе "все включено" в среднем стоило 852 фунта стерлингов (примерно 48 тысяч гривен).

Марокко часто считается прекрасным местом для летнего отдыха зимой, среди популярных направлений — Марракеш, Агадир и Фес.

Так же, отдых по системе "все включено" можно найти даже за 259 фунтов стерлингов с человека (почти 15 тысяч грн).

Другие дешевые направления для отдыха включают Мальту, где отдых по системе "все включено" в среднем стоит 862 фунта стерлингов (около 50 тысяч грн), далее следуют Испания (888 фунтов стерлингов — 50 тысяч грн) и Тунис (934 фунта стерлингов — 53 тысячи грн).

Однако, если говорить о направлениях, цены на которые снизились, наибольшее падение наблюдается в Хорватии. Стоимость отпусков в среднем снизилась на 136 фунтов стерлингов (7,7 тысяч грн) на человека, что составляет около 22 процентов.

Остров Хвар в Хорватии Фото: focus.ua / Виктория Сытняк

И хотя Марокко и Тунис остаются одними из самых доступных направлений, цены на них начинают расти.

Крис Веббер, руководитель отдела отдыха и предложений в TravelSupermarket, сказал: "Болгария, похоже, намерена вернуть себе титул лучшего места для проживания по системе "все включено" по выгодным ценам. Несмотря на рост цен, Тунис и Марокко прочно остаются в пятерке самых дешевых стран, поэтому семьи все еще могут найти там отличную цену".

