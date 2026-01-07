Это самые дешевые страны для отдыха по системе "все включено" в 2026 году (фото)
Несмотря на мороз на улице, уже можно планировать свой летний отпуск на 2026 год, ведь туристические компании запускают январские распродажи.
А новое исследование выявило самые доступные направления — как для коротких, так и для длительных путешествий. Об этом пишет The Sun.
Самые дешевые страны для отдыха "все включено"
TravelSupermarket исследовал цену на отпуска по системе "все включено" в некоторых самых популярных направлениях для коротких путешествий как в Европе, так и в Африке.
В исследовании рассматривались поисковые запросы относительно отпусков с 5 октября 2025 года по 4 января 2026 года во время бронирования путешествий с мая по сентябрь 2026 года.
Первое место заняла Болгария со средней ценой 760 фунтов стерлингов с человека за недельное пребывание "все включено" (около 43 тысяч гривен).
Однако, есть и варианты по цене всего 239 фунтов стерлингов (около 13 тысяч грн) с человека за недельное путешествие по системе "все включено".
Болгарию часто называют одним из самых дешевых европейских направлений для отдыха.
На втором месте, по данным TravelSupermarket, было Марокко, где проживание по системе "все включено" в среднем стоило 852 фунта стерлингов (примерно 48 тысяч гривен).
Марокко часто считается прекрасным местом для летнего отдыха зимой, среди популярных направлений — Марракеш, Агадир и Фес.
Так же, отдых по системе "все включено" можно найти даже за 259 фунтов стерлингов с человека (почти 15 тысяч грн).
Другие дешевые направления для отдыха включают Мальту, где отдых по системе "все включено" в среднем стоит 862 фунта стерлингов (около 50 тысяч грн), далее следуют Испания (888 фунтов стерлингов — 50 тысяч грн) и Тунис (934 фунта стерлингов — 53 тысячи грн).
Однако, если говорить о направлениях, цены на которые снизились, наибольшее падение наблюдается в Хорватии. Стоимость отпусков в среднем снизилась на 136 фунтов стерлингов (7,7 тысяч грн) на человека, что составляет около 22 процентов.
И хотя Марокко и Тунис остаются одними из самых доступных направлений, цены на них начинают расти.
Крис Веббер, руководитель отдела отдыха и предложений в TravelSupermarket, сказал: "Болгария, похоже, намерена вернуть себе титул лучшего места для проживания по системе "все включено" по выгодным ценам. Несмотря на рост цен, Тунис и Марокко прочно остаются в пятерке самых дешевых стран, поэтому семьи все еще могут найти там отличную цену".
