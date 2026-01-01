Не только лыжи: блогер рассказал, куда сходить в Буковеле зимой (фото)

Украинский блогер Вадим Гринько посетил Буковель зимой 2025-26. Он поделился несколькими местами, которые будут интересными как для взрослых, так и для детей.

В своем Instagram мужчина показал видео из сердца украинских Карпат. Несколько дней назад там стартовал лыжный сезон.

Что делать в Буковеле

"Наконец в Буковеле выпал снег и начался лыжный сезон. Но если вы не катаетесь, рассказываю, чем здесь можно заняться без лыж и без сноуборда", — сказал Вадим.

Начать стоит с колеса обозрения. К тому же, когда все в снегу — картинка красивее.

Далее можно покататься на подъемнике. Зимой работает только обзорный, но и у него виды интересные. Наверху можно выпить глинтвейн и перекусить.

Буковель Фото: Instagram

Буковель Фото: Instagram

Кто хочет больше экстрима — можно покататься на родельбане.

"Чтобы найти его, можете идти на крик. Шучу, на самом деле это не так и страшно", — отметил блогер.

Відео дня

Родельбан Фото: Instagram

На вечер автор видео советует спуск с горы на санках.

Также можно пойти в SPA, посетить аквапарк "Мавка", VODA club или сходить в SPA у себя в отеле.

Панорамный бассейн в аквапарке "Мавка" Фото: Instagram

Сауна Фото: Instagram

Реакция людей

В комментариях украинцы посоветовали еще несколько локаций в Буковеле:

"Только вернулись. Топ рекомендаций — Гуцул Ленд, 2. Аквапарк Мавка 3. Смотровой подъемник. С детками очень понравился Дино парк — в одном месте много всевозможный аттракций собрано".

"Да, Гуцул Ленд это сочетанием традиций и колорита, которые перерастают в эмоцию".

"В Гуцул Ленде обязательно посетите Бабий Бограч".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

В Ивано-Франковской области люди, которые ехали в сторону горнолыжного курорта Буковель, буквально застревают на трассах, занесенных снегом.

Телеведущая Леся Никитюк устроила себе предпраздничный отдых в Буковеле.

Также сообщалось, что по дороге в Буковель образовались длинные пробки. Сезон на популярном горнолыжном курорте начался 28 декабря.