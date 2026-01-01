Не только лыжи: блогер рассказал, куда сходить в Буковеле зимой (фото)
Украинский блогер Вадим Гринько посетил Буковель зимой 2025-26. Он поделился несколькими местами, которые будут интересными как для взрослых, так и для детей.
В своем Instagram мужчина показал видео из сердца украинских Карпат. Несколько дней назад там стартовал лыжный сезон.
Что делать в Буковеле
"Наконец в Буковеле выпал снег и начался лыжный сезон. Но если вы не катаетесь, рассказываю, чем здесь можно заняться без лыж и без сноуборда", — сказал Вадим.
Начать стоит с колеса обозрения. К тому же, когда все в снегу — картинка красивее.
Далее можно покататься на подъемнике. Зимой работает только обзорный, но и у него виды интересные. Наверху можно выпить глинтвейн и перекусить.
Кто хочет больше экстрима — можно покататься на родельбане.
"Чтобы найти его, можете идти на крик. Шучу, на самом деле это не так и страшно", — отметил блогер.
На вечер автор видео советует спуск с горы на санках.
Также можно пойти в SPA, посетить аквапарк "Мавка", VODA club или сходить в SPA у себя в отеле.
Реакция людей
В комментариях украинцы посоветовали еще несколько локаций в Буковеле:
- "Только вернулись. Топ рекомендаций — Гуцул Ленд, 2. Аквапарк Мавка 3. Смотровой подъемник. С детками очень понравился Дино парк — в одном месте много всевозможный аттракций собрано".
- "Да, Гуцул Ленд это сочетанием традиций и колорита, которые перерастают в эмоцию".
- "В Гуцул Ленде обязательно посетите Бабий Бограч".
