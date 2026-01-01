Не тільки лижі: блогер розповів, куди сходити в Буковелі взимку (фото)
Український блогер Вадим Грінько відвідав Буковель взимку 2025-26. Він поділився кількома місцями, які будуть цікавими як для дорослих, так і для дітей.
У своєму Instagram чоловік показав відео із серця українських Карпат. Кілька днів тому там стартував лижний сезон.
Що робити в Буковелі
"Нарешті в Буковелі випав сніг і почався лижний сезон. Але якщо ви не катаєтесь, розказую, чим тут можна зайнятися без лиж та без сноуборда", — сказав Вадим.
Почати варто з колеса огляду. До того ж, коли все в снігу — картинка гарніша.
Далі можна покататися на витягу. Взимку працює тільки оглядовий, але і в нього краєвиди цікаві. Нагорі можна випити глінтвейн і перекусити.
Хто хоче більше екстриму — можна покататися на родельбані.
"Щоб знайти його, можете йти на крик. Жартую, насправді це не так і страшно", — зазначив блогер.
На вечір автор відео радить спуск з гори на санках.
Також можна піти в SPA, відвідати аквапарк "Мавка", VODA club або сходити в SPA в себе в готелі.
Реакція людей
У коментарях українці порадили ще кілька локацій у Буковелі:
- "Тільки повернулися. Топ рекомендацій — Гуцул Ленд, 2. Аквапарк Мавка 3. Оглядовий підйомник. З дітками дуже сподобався Діно парк — в одному місці багато всілякий атракцій зібрано".
- "Так, Гуцул Ленд це поєднанням традицій і колориту, які переростають в емоцію".
- "В Гуцул Ленді обов'язково відвідайте Бабин Бограч".
