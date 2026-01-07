Це найдешевші країни для відпочинку за системою "все включено" у 2026 році (фото)
Попри мороз на вулиці, уже можна планувати свою літню відпустку на 2026 рік, адже туристичні компанії запускають січневі розпродажі.
А нове дослідження виявило найдоступніші напрямки — як для коротких, так і для тривалих подорожей. Про це пише The Sun.
Найдешевші країни для відпочинку "все включено"
TravelSupermarket дослідив ціну на відпустки за системою "все включено" в деяких найпопулярніших напрямках для коротких подорожей як у Європі, так і в Африці.
У дослідженні розглядалися пошукові запити щодо відпусток з 5 жовтня 2025 року по 4 січня 2026 року під час бронювання подорожей з травня по вересень 2026 року.
Перше місце посіла Болгарія із середньою ціною 760 фунтів стерлінгів з особи за тижневе перебування "все включено" (близько 43 тисяч гривень).
Однак, є й варіанти за ціною всього 239 фунтів стерлінгів (близько 13 тисяч грн) з особи за тижневу подорож за системою "все включено".
Болгарію часто називають одним із найдешевших європейських напрямків для відпочинку.
На другому місці, за даними TravelSupermarket, було Марокко, де проживання за системою "все включено" в середньому коштувало 852 фунти стерлінгів (приблизно 48 тисяч гривень).
Марокко часто вважається чудовим місцем для літнього відпочинку взимку, серед популярних напрямків — Марракеш, Агадір та Фес.
Так само, відпочинок за системою "все включено" можна знайти навіть за 259 фунтів стерлінгів з особи (майже 15 тисяч грн).
Інші дешеві напрямки для відпочинку включають Мальту, де відпочинок за системою "все включено" в середньому коштує 862 фунти стерлінгів (близько 50 тисяч грн), далі йдуть Іспанія (888 фунтів стерлінгів — 50 тисяч грн) та Туніс (934 фунти стерлінгів — 53 тисячі грн).
Однак, якщо говорити про напрямки, ціни на які знизилися, найбільше падіння спостерігається в Хорватії. Вартість відпусток у середньому знизилася на 136 фунтів стерлінгів (7,7 тисяч грн) на людину, що становить близько 22 відсотків.
І хоча Марокко та Туніс залишаються одними з найдоступніших напрямків, ціни на них починають зростати.
Кріс Веббер, керівник відділу відпочинку та пропозицій у TravelSupermarket, сказав: "Болгарія, схоже, має намір повернути собі титул найкращого місця для проживання за системою "все включено" за вигідними цінами. Незважаючи на зростання цін, Туніс і Марокко міцно залишаються в п’ятірці найдешевших країн, тому сім’ї все ще можуть знайти там чудову ціну".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Журналістка Катерина Соляр порівняла ціни на відпочинок у Буковелі та Єгипті у 2025 році. Виявилося, що різниця між такими турами значна, але в мережі не згодні з цим.
- Блогер Вадим Грінько поділився кількома місцями в Буковелі, які будуть цікавими як для дорослих, так і для дітей.
Крім того, українка детально розповіла, який багаж може спричинити проблеми під час проходження контролю в аеропорту.