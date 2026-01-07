Це найдешевші країни для відпочинку за системою "все включено" у 2026 році (фото)

Попри мороз на вулиці, уже можна планувати свою літню відпустку на 2026 рік, адже туристичні компанії запускають січневі розпродажі.

А нове дослідження виявило найдоступніші напрямки — як для коротких, так і для тривалих подорожей. Про це пише The Sun.

Найдешевші країни для відпочинку "все включено"

TravelSupermarket дослідив ціну на відпустки за системою "все включено" в деяких найпопулярніших напрямках для коротких подорожей як у Європі, так і в Африці.

У дослідженні розглядалися пошукові запити щодо відпусток з 5 жовтня 2025 року по 4 січня 2026 року під час бронювання подорожей з травня по вересень 2026 року.

Перше місце посіла Болгарія із середньою ціною 760 фунтів стерлінгів з особи за тижневе перебування "все включено" (близько 43 тисяч гривень).

Однак, є й варіанти за ціною всього 239 фунтів стерлінгів (близько 13 тисяч грн) з особи за тижневу подорож за системою "все включено".

Болгарію часто називають одним із найдешевших європейських напрямків для відпочинку.

Болгарія стала однією з найдешевших країн для відпочинку Фото: The Sun

На другому місці, за даними TravelSupermarket, було Марокко, де проживання за системою "все включено" в середньому коштувало 852 фунти стерлінгів (приблизно 48 тисяч гривень).

Марокко часто вважається чудовим місцем для літнього відпочинку взимку, серед популярних напрямків — Марракеш, Агадір та Фес.

Так само, відпочинок за системою "все включено" можна знайти навіть за 259 фунтів стерлінгів з особи (майже 15 тисяч грн).

Інші дешеві напрямки для відпочинку включають Мальту, де відпочинок за системою "все включено" в середньому коштує 862 фунти стерлінгів (близько 50 тисяч грн), далі йдуть Іспанія (888 фунтів стерлінгів — 50 тисяч грн) та Туніс (934 фунти стерлінгів — 53 тисячі грн).

Однак, якщо говорити про напрямки, ціни на які знизилися, найбільше падіння спостерігається в Хорватії. Вартість відпусток у середньому знизилася на 136 фунтів стерлінгів (7,7 тисяч грн) на людину, що становить близько 22 відсотків.

Острів Хвар у Хорватії Фото: focus.ua / Вікторія Ситняк

І хоча Марокко та Туніс залишаються одними з найдоступніших напрямків, ціни на них починають зростати.

Кріс Веббер, керівник відділу відпочинку та пропозицій у TravelSupermarket, сказав: "Болгарія, схоже, має намір повернути собі титул найкращого місця для проживання за системою "все включено" за вигідними цінами. Незважаючи на зростання цін, Туніс і Марокко міцно залишаються в п’ятірці найдешевших країн, тому сім’ї все ще можуть знайти там чудову ціну".

