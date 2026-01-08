Відкинутий син Бріжит Бардо пробачив образу і з'явився на похоронах матері (відео)

65-річний Ніколя Шаррьє прийшов на прощання разом зі своїми дітьми. Також були присутні правнуки Бардо, яких вона майже не знала.

Син Бардо і його сім'я прийшли на її похорон, незважаючи на напружені стосунки, включно з її маленькою правнучкою, яка разюче схожа на свою знамениту бабусю-кінозірку, пише Daily Mail.

Бардо поховали в Сен-Тропе

На службу до церкви Нотр-Дам де л'Ассомпсьон у Сен-Тропе прибув 65-річний Ніколя Шаррьє, єдиний син Бріжит Бардо, його доньки Анна і Теа та їхні діти.

Прояв родинної єдності був особливо зворушливим з огляду на напружені стосунки між Бріжит Бардо і Ніколя.

Після заяви про те, що вона воліла б "народити собаку", вона дистанціювалася від Ніколя після розлучення з його батьком Жаком Шарр'є і залишила його виховання бабусі й дідусеві свого колишнього чоловіка.

Хоча пізніше вони помирилися, вона визнала, що мало спілкувалася з двома доньками Ніколя і "трьома маленькими норвезькими правнуками, які не говорять французькою".

Бріжит народила сина Ніколя-Жака 1960 року, будучи одруженою з актором Жаком Шаррьє, з яким вона знялася у фільмі "Бабетта йде на війну".

Син Бардо був на її похоронах із сім'єю

У той час вона говорила, що вагітність була найбільшою трагедією, і вона так і не змирилася з материнством.

Бардо заявила, що до народження Ніколя вона перенесла два небезпечні аборти, і у своїй книзі назвала його "об'єктом своїх нещасть".

Після розлучення з Жаком 1962 року Ніколя десятиліттями не бачився зі своєю матір'ю через її різкі зауваження.

Пізніше Ніколя подав до суду на актрису за наклепницькі заяви і невиплату аліментів.

Бріжит Бардо з маленьким сином Фото: Соцсети

У 1997 році Жак Шарр'є написав книжку, в якій стверджував, що допомагає "реабілітувати" образ Бардо, заявивши: "У певному сенсі я її реабілітую. Реальність її любові до Ніколя, підтверджена збереженими у мене листами, набагато більше свідчить на її користь, ніж жахи, які вона описувала".

По кінець життя Бардо почала спілкуватися з сином і говорила, що він приїжджає до неї раз на рік. Іноді з родиною.

В інтерв'ю журналу Paris Match 2024 року вона сказала, що пообіцяла Ніколя ніколи не говорити про нього в інтерв'ю.

Лідерка французьких вкрай правих Марін Ле Пен також була серед тих, хто прибув попрощатися з легендарною акторкою, яка померла в 91 рік. Співачка Мірей Матьє виголосила промову.

При цьому президент Франції Емманюель Макрон не був присутній на заході. Бернар д'Ормаль, який прожив у шлюбі з кінозіркою понад 30 років, заявив, що відхилив пропозицію уряду про організацію національного поминання його дружини. Він сказав, що Бардо не терпіла адміністрацію Макрона і завжди залишалася вірною своїм політичним принципам.

Також Бернар д'Ормаль розповів про останні слова Бардо перед смертю.

Фокус розповідав, як пройшло прощання з Бріжит Бардо. Актрису поховали в труні з ротанга на морському кладовищі Сен-Тропе. Її могила розташована в сімейному секторі, поруч із батьками і першим чоловіком, режисером Роже Вадимом.