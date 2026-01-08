Отвергнутый сын Брижит Бардо простил обиду и появился на похоронах матери (видео)

65-летний Николя Шаррье пришел на прощание вместе со своими детьми. Также присутствовали правнуки Бардо, которых она почти не знала.

Сын Бардо и его семья пришли на ее похороны, несмотря на напряженные отношения, включая ее маленькую правнучку, которая поразительно похожа на свою знаменитую бабушку-кинозвезду, пишет Daily Mail.

Бардо похоронили в Сен-Тропе

На службу в церковь Нотр-Дам де л'Ассомпсьон в Сен-Тропе прибыл 65-летний Николя Шаррье, единственный сын Брижит Бардо, его дочери Анна и Теа и их дети.

Проявление семейного единства было особенно трогательным, учитывая напряженные отношения между Брижит Бардо и Николя.

После заявления о том, что она предпочла бы "родить собаку", она дистанцировалась от Николя после развода с его отцом Жаком Шаррье и оставила его воспитание бабушке и дедушке своего бывшего мужа.

Хотя позже они помирились, она признала, что мало общалась с двумя дочерьми Николя и "тремя маленькими норвежскими правнуками, которые не говорят по-французски".

Брижит родила сына Николя-Жака в 1960 году, будучи замужем за актером Жаком Шаррье, с которым она снялась в фильме "Бабетта идет на войну".

Сын Бардо был на ее похоронах с семьей

В то время она говорила, что беременность была величайшей трагедией, и она так и не смирилась с материнством.

Бардо заявила, что до рождения Николя она перенесла два опасных аборта, и в своей книге назвала его "объектом своих несчастий".

После развода с Жаком в 1962 году Николя десятилетиями не виделся со своей матерью из-за ее резких замечаний.

Позже Николя подал в суд на актрису за клеветнические заявления и невыплату алиментов.

Брижит Бардо с маленьким сыном Фото: Соцсети

В 1997 году Жак Шаррье написал книгу, в которой утверждал, что помогает "реабилитировать" образ Бардо, заявив: "В некотором смысле я ее реабилитирую. Реальность ее любви к Николя, подтвержденная сохранившимися у меня письмами, гораздо больше говорит в ее пользу, чем ужасы, которые она описывала".

По конец жизни Бардо начала общаться с сыном и говорила, что он приезжает к ней раз в год. Иногда с семьей.

В интервью журналу Paris Match в 2024 году она сказала, что пообещала Николя никогда не говорить о нем в интервью.

Лидер французских крайне правых Марин Ле Пен также была среди тех, кто прибыл попрощаться с легендарной актрисой, умершей в 91 год. Певица Мирей Матье произнесла речь.

При этом президент Франции Эмманюэль Макрон не присутствовал на мероприятии. Бернар д'Ормаль, проживший в браке с кинозвездой более 30 лет, заявил, что отклонил предложение правительства об организации национального поминовения его жены. Он сказал, что Бардо не терпела администрацию Макрона и всегда оставалась верна своим политическим принципам.

Также Бернар д'Ормаль рассказал о последних словах Бардо перед смертью.

Фокус рассказывал, как прошло прощание с Брижит Бардо. Актрису похоронили в гробе из ротанга на морском кладбище Сен-Тропе. Ее могила расположена в семейном секторе, рядом с родителями и первым мужем, режиссером Роже Вадимом.