Гроб из ротанга и цветов: Брижит Бардо похоронена в тайне на морском кладбище (фото)

7 января на юге Франции состоялась церемония прощания с легендарной актрисой Брижит Бардо, которая ушла из жизни 28 декабря в возрасте 91 года. Звезда боролась с онкологическим заболеванием и перенесла две операции. Несмотря на закрытый формат службы, ее похороны обсуждал весь мир.

Основная часть церемонии прошла в церкви Notre-Dame-de-l'Assomption в Сен-Тропе — городе, который Бардо сделала мировым курортом и где прожила большую часть своей жизни. Городские власти позаботились о поклонниках, установив на улицах большие экраны, так что сотни людей могли наблюдать за похоронами в прямом эфире. Как все прошло, пишет издание Paris Match.

Как стало известно, церемония началась под звуки "Ave Maria" в исполнении Марии Каллас. Вместо традиционных портретов на фасадах разместили черно-белую фотографию Бардо с животными. Этот жест напомнил присутствующим о ее многолетней борьбе за права животных, которой она посвятила себя после завершения актерской карьеры в 1973 году.

Відео дня

Прощание с легендарной актрисой Брижит Бардо Фото: parismatch.com

Бардо похоронили в обвитом ротангом и цветами гробу на морском кладбище Сен-Тропе. Ее могила расположена в семейном секторе, рядом с родителями и первым мужем, режиссером Роже Вадимом.

Окружение звезды сообщило, что на тайном прощании присутствовали самые близкие люди, в частности ее муж Бернар д'Ормаль и сын Николя-Жак Шарье, с которым у актрисы долгое время были сложные отношения.

Могила Брижит Бордо Фото: parismatch.com

Среди почетных гостей заметили певицу Мирей Матье и представителей правительства, хотя официальных государственных почестей на национальном уровне удалось избежать. Таким было желание самой Бардо, которая предпочитала простоту.

Смерть Брижит Бардо стала завершением целой эпохи во французском кинематографе. Несмотря на противоречивые политические высказывания актрисы в последние годы, для большинства французов она осталась символом эпохи.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Французская кинодива практически не общалась со своим сыном Николя-Жаком Шаррье и не интересовалась своими внуками и правнуками.

Мировую славу Бардо принес фильм "И Бог создал женщину", а всего за два десятилетия творчества она успела сняться в 48 картинах, выпустить песни и даже получить номинацию на премию BAFTA.

Напомним, ранее мы писали, что известно о смерти Брижит Бардо.